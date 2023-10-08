«Еще клены зеленые, а уже зима» — Белорусы поделились видео первого октябрьского снега
В некоторых городах Беларуси, как и обещали синоптики, выпал первый снег. В соцсетях появились десятки видео этого не совсем привычного для начала октября явления. Кроме того, появились кадры града, а вот в Бресте в то же самое время похвалились красивой теплой, хоть и немного ветренной осенью.
Как рассказали в телеграм-канале @nadvorie, “над Беларусью тыловая часть циклона с вторичными холодными фронтами, на которых развились конвективные облака с грозою, ливнем, ледяной крупой, а в р-не Минска даже со снегом. Все это сопровождается сильным, 15–20 м/с, ветром”.
Так, мокрый снег увидели жители Минска. Кадры появились из Фрунзенского, Заводского и Московского районов.
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Похожая погода была в Ракове.
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А жительница Молодеченского района поздравила белорусов с первым снегом и отметила, что у нее “еще клены зеленые, ни одного желтого листочка, а уже зима пришла”.
[link href=“https://www.tiktok.com/@tiktokvalentina5?refer=embed” title=“@tiktokvalentina5” target=“_blank” rel=“noopener”] @tiktokvalentina5 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #Беларусь [/link] ????[link href=“https://www.tiktok.com/tag/8?refer=embed” title=“8” target=“_blank” rel=“noopener”] #8 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7287542953430076165?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Валентина” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Валентина [/link]
[link href=“https://www.tiktok.com/@lebedinaya_staya?refer=embed” title=“@lebedinaya_staya” target=“_blank” rel=“noopener”] @lebedinaya_staya [/link] Первый снег. Скоро зима. [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3?refer=embed” title=“первыйснег” target=“_blank” rel=“noopener”] #первыйснег [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0?refer=embed” title=“зима” target=“_blank” rel=“noopener”] #зима [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C?refer=embed” title=“осень” target=“_blank” rel=“noopener”] #осень [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0?refer=embed” title=“скорозима” target=“_blank” rel=“noopener”] #скорозима [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE?refer=embed” title=“вотилетопрошло” target=“_blank” rel=“noopener”] #вотилетопрошло [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“врек” target=“_blank” rel=“noopener”] #врек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7287523075909421829?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Татьяна Лебедь” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Татьяна Лебедь [/link]
В Гродно тоже показали, как погода изменилась “на глазах” — внезапно пошел град.
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В тоже время телеграм-канал “Виртуальный Брест” поделился, как в областном центре “красиво, довольно тепло, хотя и ветрено”.
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Ранее Телеграф писал, что надежда на тепло у многих еще не гаснет и, кажется, не зря. Когда и где еще будет возможность погреться и что еще пообещали в Беларуси на неделе с 9 по 15 октября?
Когда в Беларусь вернется тепло? Где синоптики спрогнозировали до +25°С, а где мокрый снег и заморозки