Экспресс-тест на логику. У какой из женщин на картинке меньше денег?

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Опубликовано: 28.08.2025 14:27 , Обновлено: 28.08.2025

Эта логическая головоломка проверит вашу наблюдательность и способность быстро сопоставлять факты. У вас всего 30 секунд, чтобы угадать, у какой женщины меньше денег. Сможете?

Головоломки и логические головоломки невероятно популярны в интернете. Неудивительно — это отличный способ совместить развлечение с тренировкой мозга. Решение таких задач улучшает концентрацию, развивает логическое мышление и учит быстро делать выводы.

Кроме того, это невероятно полезно и увлекательно, особенно когда вам удаётся быстро найти решение. Однако некоторые головоломки каверзные и требуют очень внимательного наблюдения. Сегодня мы посмотрим, сможете ли вы решить одну из них!

Сможете угадать?

Внимательно посмотрите на изображение ниже и подумайте: у кого из этих двух женщин меньше денег? Выберите номер 1 или 2 и проверьте, верен ли ваш ответ, ниже. Вы готовы? Тогда пора — вперёд!

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Правильный ответ

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Правильный ответ — женщина номер 1. Почему? На первый взгляд, девушка в красном платье кажется более роскошной — на ней элегантные украшения, дорогой наряд и дизайнерская сумочка. Однако, если присмотреться к её аксессуару, можно заметить небольшую деталь: на сумочке написано «Gussi», а не «Gucci» [известный и популярный бренд, на русском произносится как “Гучи”]. Это означает, что её сумочка — подделка, и весь наряд лишь создаёт иллюзию богатства.

Женщина номер 2, напротив, выглядит скромнее, но на самом деле у неё больше денег.

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Если вы смогли угадать за 30 секунд, поздравляем! Если нет, не волнуйтесь — это был действительно непростой вопрос.

Вам нравятся головоломки, которые развивают ум и доставляют массу удовольствия? Ранее Telegraf.news публиковал задание, которое проверит вашу способность анализировать детали и быстро делать выводы. У вас всего 5 секунд, чтобы узнать, какая девушка украла ожерелье.

Кто из девушек на картинке украл ожерелье? Попробуйте угадать за 5 секунд