Кто из девушек на картинке украл ожерелье? Попробуйте угадать за 5 секунд

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Опубликовано: 08.08.2025 11:50 , Обновлено: 08.08.2025

Вам нравятся головоломки, которые развивают ум и доставляют массу удовольствия? Это задание проверит вашу способность анализировать детали и быстро делать выводы. У вас всего 5 секунд, чтобы узнать, какая девушка украла ожерелье.

Перед вами на картинке две девушки и пустой манекен для украшений. Ваша задача — определить, кто из них украл ожерелье.

У вас всего 5 секунд, поэтому будьте внимательны и не позволяйте деталям обмануть вас. Ответ хитро спрятан на изображении.

Правильный ответ и объяснение

[scryt_b title=“Чтобы увидеть его, нажмите здесь”]

Верный ответ — девушка номер 1. Присмотритесь, и вы увидите, как её букет сверкает — это ожерелье, которое она искусно спрятала среди растений. Это небольшая деталь, но её достаточно, чтобы разгадать загадку.

У девушки номер 2 нет ничего в руках, и ей негде спрятать украшения, что исключает её из числа подозреваемых. [/scryt_b]

Если вам удалось угадать за 5 секунд, поздравляем! Вы очень быстры и наблюдательны. Но если вам было нужно больше времени, не переживайте. Главное, что вы попытались и справились с задачей. С каждой следующей головоломкой вы будете справляться всё лучше.

Ранее Telegraf.news предлагал угадать, кто из троих мужчин настоящий доктор, а кто только притворяется. У вас есть 30 секунд, чтобы дать правильный ответ.

Кто из мужчин на картинке ненастоящий врач? Попробуйте определить за 30 секунд