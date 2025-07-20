Экспресс-тест на логику. У какого ребёнка есть суперспособности?

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Опубликовано: 20.07.2025 17:31 , Обновлено: 20.07.2025

Любите головоломки, проверяющие логику и внимательность? Тогда этот тест для вас! Среди троих детей на изображении лишь один обладает суперспособностями, и у вас есть всего 6 секунд, чтобы его обнаружить.

Почему это отличная тренировка для мозга?

Подобные задачи стали популярны в интернете — и неспроста. Они не только развлекают, но и развивают:

концентрацию,

наблюдательность,

аналитическое мышление.

Это приятная альтернатива бесцельному скроллингу — вместо пассивного просмотра контента можно бросить вызов своему интеллекту.

В чем суть задания?

Взгляните на картинку ниже. На ней изображены трое детей, один из которых обладает суперспособностями. Ваша задача очень проста: определить, кто из детей — супергерой. Помните, у вас всего 6 секунд. Сосредоточьтесь и… вперёд!

Правильный ответ

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Правильный ответ — ребенок под номером 1. Если присмотреться, видно, что мальчик с плюшевым мишкой не касается ногами пола, а его тень подтверждает это.

Это явный признак сверхспособностей.

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Поздравляем, если уложились в 6 секунд — у вас отличная реакция!

Впрочем, даже если не справились, не переживайте: главное — попытка. А для тех, кто хочет продолжить тренировки, у Telegraf.news есть и другие тесты. Кстати, можете отправить эту задачу друзьям — проверите, кто быстрее найдет ответ!

Этот тест на логику пройдут только самые умные? Угадайте, кто из близняшек настоящая жена