Этот тест на логику пройдут только самые умные? Угадайте, кто из близняшек настоящая жена

Опубликовано: 18.07.2025 08:15 , Обновлено: 12.08.2025

Способны ли вы мыслить логически в условиях ограниченного времени? Проверьте свою внимательность с помощью этой быстрой, но коварной головоломки! Только одна из близняшек — настоящая жена. Сможете угадать, какая, прежде чем истечёт 20 секунд?

Логические загадки пользуются огромным успехом — и не только у поклонников интеллектуальных испытаний, но и у тех, кто ищет лёгкий способ развлечься. Их главное преимущество в том, что они полностью захватывают внимание, одновременно заставляя мозг активно работать.

Регулярное решение таких задач — отличная тренировка для памяти, концентрации и логического мышления. Кроме того, головоломки помогают расслабиться, отвлечься от повседневных забот и даже поднять настроение. Готовы проверить себя?

Условия задачи

Внимательно посмотрите на изображение ниже. Две сестры-близняшки тянут за руку одного и того же мужчину, но лишь одна из них — его супруга.

Сможете определить, какая, всего за 20 секунд? Обратите внимание на детали… Начали!

Разгадка

Вот и настало время узнать решение. Если вы справились за 20 секунд — поздравляем! Если нет — не переживайте. Главное, ваш мозг получил отличную тренировку.

Вы можете посмотреть разгадку на видео (на английском языке) или раскрыть ответ под ним.

[scryt_b title=“Чтобы открыть ответ, нажмите здесь”]

Верный вариант — Луна. Почему? Взгляните ещё раз на свадебное фото на заднем плане: у невесты есть характерное тату на плече. Теперь сравните с близняшками на переднем плане — у Луны рисунок на той же руке, что и у женщины на снимке. У Амелии тоже есть татуировка, но на противоположной стороне.

[/scryt_b]

Понравилась задачка? Обязательно поделитесь ею с друзьями — пусть тоже проверят свою наблюдательность!

Хотите больше испытаний? Ранее Telegraf.news предлагал определить, кто мама близнецов.

Новость Телеграф