Эксперты объяснили "загадочные" световые столбы в Бресте и Минске
В соцсетях жителей Минска и в официальных сообщениях властей Брестской области появились видео и фото так называемых "загадочных" световых столбов. На кадрах видно, как над фонарными столбами в небо бьют световые столбы.
Дежурные синоптики Белгидромета (Белгидромет — Белорусский государственный гидрометеорологический центр) пояснили, что такое явление случается, когда в холодном воздухе находятся мелкие снежинки. Они образуют гало.
«Такое оптическое явление появляется при температуре минус 10 градусов и ниже, выпадении мелкого снега и при наличии источника света. Источником могут стать солнце, луна», – пояснили в Белгидромете.
Эксперты тематического погодного канала Nadvorie дали своё пояснение, согласно которому кристаллы воды в воздухе, имеющие форму ледяных игл или алмазной пыли, отражают свет от фонарей.
“Явление обычно наблюдается при температурах -15..-25° в антициклоническую погоду, при прояснениях, при штиле или слабом ветре, под задерживающим слоем — инверсией температуры. В общем, воздух неподвижен, холод держится, водяной пар не знает, куда деваться, и кристаллизуется на месте”, - уточнил эксперт.