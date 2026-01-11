Эксперты объяснили "загадочные" световые столбы в Бресте и Минске

Опубликовано: 11.01.2026 10:47 , Обновлено: 11.01.2026

В соцсетях жителей Минска и в официальных сообщениях властей Брестской области появились видео и фото так называемых "загадочных" световых столбов. На кадрах видно, как над фонарными столбами в небо бьют световые столбы.

Дежурные синоптики Белгидромета (Белгидромет — Белорусский государственный гидрометеорологический центр) пояснили, что такое явление случается, когда в холодном воздухе находятся мелкие снежинки. Они образуют гало.

















«Такое оптическое явление появляется при температуре минус 10 градусов и ниже, выпадении мелкого снега и при наличии источника света. Источником могут стать солнце, луна», – пояснили в Белгидромете.

Эксперты тематического погодного канала Nadvorie дали своё пояснение, согласно которому кристаллы воды в воздухе, имеющие форму ледяных игл или алмазной пыли, отражают свет от фонарей.