Эксперты объяснили, почему под белую одежду нужно надевать красное нижнее белье

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Опубликовано: 05.04.2024 10:56 , Обновлено: 05.04.2024

С приходом весны люди начинают доставать из своего гардероба светлую одежду. Однако часто возникает проблема — ткани белого и пастельных цветов просвечивают, поэтому важно выбрать правильное нижнее белье. Как правило, выбор останавливается на белых трусах и бюстгалтере, однако это распространенная ошибка. Эксперты объяснили, почему белье красного цвета — один из лучших вариантов.

Почему красные трусики и бюстгальтер незаметны под белой одеждой, несмотря на такой яркий цвет? Это все из-за оптической иллюзии, говорят эксперты. В нашей коже больше всего красных пигментов, а это значит, что такое белье прекрасно сливается с ее оттенком и становится незаметным под белой тканью.

Однако есть нюанс. Не всякий красный цвет будет уместен здесь - лучше всего подойдет белье цвета крови, не слишком яркое, не слишком темное и не переходящее в розовый. Лучше всего, если под одеждой не будет видно кружев или других украшений.

Правда, еще лучше подойдет комплект из простого бежевого бюстгальтера и бесшовных трусиков. Белье будет сливаться с цветом вашей кожи, поэтому также не будет просвечивать и обеспечит вам полный комфорт.

Помимо бежевого, выбирайте пастельные оттенки - пудрово-розовый, голубой, шалфейный, пепельный. Если ваш наряд пестрый, то такой пастельный аксессуар еще больше завершит образ!

[info_b]Помимо цвета, специалисты советуют не забывать о правильном крое и фасоне. Нет ничего хуже, чем торчащие бретельки бюстгальтера или слишком много кружева на ягодицах.[/info_b]

Определенно избегайте трусиков черного, темно-синего или графитового цвета, а также неоновых цветов.

Фасон трусиков под белые брюки

Вы уже знаете, что лучшим выбором будут трусы красного или телесного цвета под белые брюки, но… как быть с кроем? Подбор фасона трусиков к фасону белых брюк - ключ к созданию гармоничного образа.

Брюки с низкой талией - выбирайте трусы с низкой талией, например, в стиле бикини. Низкая передняя часть и высокие вырезы на бедрах будут хорошо сочетаться с брюками с низкой талией, обеспечивая вам модный образ и полную свободу действий.

- выбирайте трусы с низкой талией, например, в стиле бикини. Низкая передняя часть и высокие вырезы на бедрах будут хорошо сочетаться с брюками с низкой талией, обеспечивая вам модный образ и полную свободу действий. Брюки с высокой талией - к брюкам с высокой талией можно подобрать трусики с удлиненным верхом. Это могут быть трусы-хипстеры, которые обеспечат достаточное прикрытие ягодиц и более плотное прилегание к брюкам с высокой талией, минимизируя видимость вашего нижнего белья.

- к брюкам с высокой талией можно подобрать трусики с удлиненным верхом. Это могут быть трусы-хипстеры, которые обеспечат достаточное прикрытие ягодиц и более плотное прилегание к брюкам с высокой талией, минимизируя видимость вашего нижнего белья. Брюки с зауженными ногами - в этом случае лучше выбрать трусы прямого кроя, которые не создают лишнего объема по бокам. Лучше всего подойдут трусы-бикини или танго, которые имеют более узкие бока и не выступают за подол брюк.

- в этом случае лучше выбрать трусы прямого кроя, которые не создают лишнего объема по бокам. Лучше всего подойдут трусы-бикини или танго, которые имеют более узкие бока и не выступают за подол брюк. Белые леггинсы и брюки из эластичной ткани - здесь идеально подойдут бесшовные трусы.

Ранее Telegraf.news писал, сколько можно носить бюстгальтер, не стирая его.

Сколько можно носить бюстгальтер, не стирая его? Многие белоруски удивятся ответу эксперта