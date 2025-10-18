Ей 101 год, и она ходит на работу каждый день. Что посоветовала для долголетия?

Опубликовано: 18.10.2025 20:34 , Обновлено: 18.10.2025

Согласитесь, множество людей мечтают о выходе на пенсию, а из них - многие и не думают продолжать работать, если позволяют условия. Но все оказалось совсем по-другому в случае со 101-летней Энн Анджелетти. Она уже более полувека каждое утро открывает двери своего ювелирного магазина. Женщина призналась, что для неё работа — это не обязанность, а смысл жизни и залог долголетия.

Энн живёт в небольшом городке Крескилл (Штат Нью-Джерси) и до сих пор стоит за прилавком своего магазина Curiosity Jewelry с той же улыбкой и страстью, что и в 1964 году, когда она начала свой бизнес. Женщина стала местной легендой — не только как ювелир, но и как человек с неиссякаемой энергией, острым умом и жизнелюбием. И, конечно, потому что прожила более 100 лет. Клиенты признаются, что приходят к ней в магазин не только за украшениями, но и за тёплым общением, искренним смехом и мудрым советом.

В интервью телеканалу ABC7 NY Энн рассказала, что ей пришлось понять, что такое ответственность, ещё в юности. Она бросила школу, чтобы помогать семье в бакалейной лавке в Бруклине, пока её отец развозил лёд на конной повозке — в те времена холодильники были редкостью. Когда её муж ушёл на Вторую мировую войну, Энн устроилась официанткой на военно-морскую верфь, став кормильцем для своей семьи.

«Именно тогда я впервые почувствовала, что такое независимость и сила женщины. Я поняла, как здорово знать, что можешь всё сделать сама. Это чувство никогда меня не покидало», — вспоминает женщина.

Свой ювелирный магазин Энн открыла более полувека назад, и теперь он стал семейным бизнесом. «Я проезжала мимо и увидела вывеску”Сдаётся”. Позвонила владельцу, и аренда составляла 85 долларов в месяц. Шёл 1964 год, и я не представляла, во что ввязываюсь. Но сердце подсказывало: действуй!» — с улыбкой рассказывает женщина.

Несмотря на то что магазин официально работает пять дней в неделю, Энн часто приходит и на шестой — не потому, что должна, а потому что не представляет себе жизни без любимого дела.

«Если бы я вышла на пенсию, я бы умерла», — признаётся она без тени сомнения.

На вопрос о секрете своего долголетия Энн отвечает просто:«Вставайте, принимайте душ, съешьте что-нибудь, позаботьтесь о себе. Займитесь спортом. Делайте то, что любите. Если вам что-то не нравится — измените это. Здесь нет никакой особой философии».

Энн рассказала, что каждый день начинает с благодарности, а заканчивает улыбкой: «Жизнь прекрасна. Нужно просто прожить ее на полную. Я счастлива, что до сих пор могу заниматься тем, что люблю».

Кто-то говорит, что 101-летняя женщина «выиграла в генетической лотерее», но сама Энн верит не в удачу, а в труд, любовь к своему делу и заботу о себе.

Ранее Telegraf.news писал, что чёные из Национальной академии наук Беларуси провели генетический анализ 200 белорусам старше 90 лет и на их данных составили генетический паспорт белорусских долгожителей. Исследование проводилось в том числе для того, чтобы найти ответ на вопрос: могут ли белорусы жить до 140 лет?

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