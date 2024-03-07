Edostavka пообещала сертификат на 500 рублей белорусским "богиням". Что нужно сделать?

Опубликовано: 07.03.2024 14:49 , Обновлено: 07.03.2024

Сервис Edostavka объявил поиски "богинь ленивого шопинга" - девушек и женщин, которые не ходят за покупками в магазин, а предпочитают совершать их в интернете. Пообещали выбрать лучшую в каждой номинации и наградить денежным подарком.

“Заботливое отношение к себе может принести сертификат на 500 рублей на покупки в edostavka”, - указали организаторы.

“Богиней ленивого шопинга” может стать любая белоруска в возрасте от 18 до 100 лет. Допускаются участницы, которым покупки приносит муж или другой близкий человек, ведь “главное, чтобы берегла драгоценные руки и ценила свое время, как и полагается богине”.

Победителей выберут в шести номинациях:

мама на чиле – будучи в декрете, поняла, что магазин может приехать к тебе сам,

многомама – живет на сверхскоростях, окружая любовью большую семью,

деловая – и карьеру строит, и на спорт успевает, и кулинарные курсы закончила,

сама забота – себе и родным продукты покупает, еще и соседку научила,

мудрая женщина – на своем опыте знает, что такое дефицит, следит за техническим прогрессом и пользуется всеми последними достижениями, если они делают жизнь более комфортной,

с детства понятливая – взрослела в мире, где все можно заказать на дом.

Для участия нужно заполнить анкету, выбрать там номинацию и ответить на нескромный вопрос “почему именно вы достойны титула “богиня ленивого шопинга”?”. Победителей определят на основе этого ответа и его совпадения с историей покупок (если был опыт заказа продуктов на дом).

Итоги пообещали подвести в середине марта.

Ранее Телеграф рассказывал об уходе сервиса Edostavka из Гомеля и Витебска. Однако доступ к услугам онлайн-дискаунтера Emall у жителей этих городов остался.

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