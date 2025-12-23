Два новых вида птиц зарегистрировали в Беларуси

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Опубликовано: 23.12.2025 09:34 , Обновлено: 23.12.2025

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды сообщили о том, что в Беларуси зарегистрировали два новых вида птиц. Кроме того, орнитологи из Национальной академии наук Беларуси (НАН) по итогам этого года зафиксировали десятки залетных и редких для нашей страны видов.

Теперь список орнитофауны Беларуси насчитывает 344 вида. С этого года он пополнился белозобым дроздом, которого впервые заметили в Витебске 21 октября, и короткопалой пищухой, которую впервые удалось сфотографировать 12 января в парке города Высокое Брестской области.

Белозобый дрозд (Turdus torquatus) гнездится в горах Европы и в Беларуси ранее не встречался. Внешне птица очень похожа на обычного чёрного дрозда, особенно молодые птицы. Отличительное белое пятно на грудке лучше проявляется у самцов и, как правило, в более зрелом возрасте, поэтому заметить его и отличить от “обычных” сородичей не так-то просто. Помогло учёным печальное обстоятельство - птица разбилась насмерть, влетев в стекло торгового центра.

Что же до второго вида, короткопалую пищуху, этот вид в Беларуси раньше встречался, хоть и очень редко. Его периодически регистрировали белорусские орнитологи до 1918 года, но к началу XXI века учёные смогли зафиксировать лишь несколько голосовых регистраций, а визуального подтверждения тому, что эта пташка обитает в наших краях не было.

И вот в начале года в городском парке Высокого одному фотографу удалось их получить. Пташка привлекла его внимание необычайно длинным клювом - отличительная особенность короткопалой пищухи. Восточная граница распространения этого вида проходит по территории Польши.

Кроме того, как передало госагентство БЕЛТА, на заседании Белорусской орнитофаунистической комиссии орнитологи научно-практического центра НАН по биоресурсам также утвердило регистрацию следующих залетных и редких для страны видов, которые встречались орнитологам в 2025 году:

короткоклювый гуменник,

гусь-пискулька,

нильский гусь,

белоглазая чернеть,

каравайка,

обыкновенная колпица,

канюк-курганник,

орел-карлик,

средний поморник,

черноголовая и делавэрская чайки,

пестроносая крачка,

ястребиная сова,

сипуха,

горная трясогузка,

пеночка-зарничка,

чернолобый сорокопут.

Кстати, не всем залётным гостям белорусы бывают одинаково рады. Так, прошлой весной один из белорусских любителей рыбалки пожаловался на “миллионы, если не миллиарды” “потенциально опасных” для белорусских водоемов птиц. Речь о бакланах, которые якобы “оккупировали” Вилейское водохранилище. Впрочем, у некоторых зрителей закрались сомнения.

«Хана водоёмам» — Рыбаки на Вилейском водохранилище заметили «миллионы потенциально опасных птиц»