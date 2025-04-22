"Хана водоёмам" - Рыбаки на Вилейском водохранилище заметили "миллионы потенциально опасных птиц"

🎥 Видео

Опубликовано: 22.04.2025 16:16 , Обновлено: 22.04.2025

Один из белорусских любителей рыбалки на днях выложил в TikTok видео с Вилейского водохранилища, показав "миллионы, если не миллиарды" "потенциально опасных" для местных водоемов птиц. По мнению автора ролика, на водохранилище собралась огромная стая бакланов. Однако у некоторых зрителей закрались сомнения.

“Приехали на Вилейское водохранилище и увидели пятно чёрное. Решили посмотреть, а их там - миллиарды, миллионы просто! Бакланы что ли?” - эмоционально поделился своими наблюдениями автор ролика.

Он продемонстрировал и само озеро, и, действительно, огромную стаю птиц, виднеющихся вдали, ближе к противоположному берегу, и даже дал послушать их голоса. Однако, хорошо рассмотреть птиц так, чтобы можно было однозначно определить их вид, видеозапись не позволяет.

Тем не менее, многие зрители поддержали предположение рыбака, заявив, что на кадрах, действительно, бакланы, а также согласились с автором в том, что этот вид для белорусской флоры и фауны - “настоящая катастрофа” и “хуже браконьера в разы”.

“Сожрут всю рыбу, деревья загадят и они засохнут, это и есть катастрофа”, - написал один из комментаторов.

“Хана всем водоёмам Беларуси,” -поддержал другой.

Этот вид морских пернатых хищников для Беларуси является пришлым видом. Причём с потеплением климата популяция бакланов в нашей стране за последние годы сильно подросла. Настолько, что местные экологи начали бить тревогу. Дело в том, что бакланы отличаются огромным аппетитом – одна птица может съедает до 3 кг рыбы в день, а за сезон на прокорм одной колонии уходит до 200 тонн рыбы. А вот естественных врагов среди белорусской фауны у этих птиц практически нет, что гарантирует им достаточно безопасное и активное размножение.

Между тем, потенциальную опасность для местной экосистемы представляет и помёт этих хищников. Из-за высокого содержания аммиака в нём колония этих птиц за 1-2 года способна вывести под ноль весь почвенный покров и древесно-кустарниковую растительность на месте своего поселения.

Прошлым летом о нашествии бакланов заявляли рыбаки из Гродненской области. Однако, Александр Адаменко, заместитель председателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды заверил тогда, что “серьезных последствий” специалисты “пока не фиксировали” и пообещал, что экологи будут держать ситуацию “на контроле”.

Впрочем, некоторые комментаторы под новым видео в TikTok выказали сомнения в том, что на кадрах, действительно, огромная колония бакланов. По мнению некоторых, птицы на видео и выглядят, и “звучат” скорее как белолобые гуси, а следовательно, и опасаться “катастрофы” для белорусских водоёмов не стоит.