«Дом Брестского аиста» объявил о закрытии - «До последнего боролся»

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Опубликовано: 27.02.2026 09:40 , Обновлено: 27.02.2026

Директор центра помощи птицам и животным "Дом Брестского аиста" Дмитрий Авдеев объявил о ликвидации своего природоохранного учреждения. Непреодолимой проблемой для экологического активиста стал вопрос аренды земельного участка под Брестом.

Дело в том, что вольеры для птиц (а среди подопечных Авдеева бывают не только белые аисты, но и лебеди, совы, канюки и прочие пернатые) стоят в том числе на соседском участке, взятом на время в аренду. Срок аренды в этом году истёк и продлевать её соседи не пожелали - решили взяться за строительство жилого дома.

Хозяин реабилитационного центра для пернатых обратился за помощью к районной администрации Бреста и попросил выделить ему дополнительный участок земли в соседней деревне. Однако на днях Авдеев получил очередной отказ. По словам экоактивиста, руководство Брестского райисполкома предложило ему взять в аренду участок земли в 26 километрах от нынешнего “Дома Брестского аиста”. Такое решение его не устроило.

Во-первых, в центре нет служебного автомобиля, чтобы кататься каждый день на новый участок, чтобы покормить птиц и ухаживать за ними. Во-вторых, новый участок, по словам Авдеева, не подходит для нового “Дома Брестского аиста”, поскольку в той местности белый аист просто не гнездится.

“Социализация молодняка там просто невозможна, так как молодняк не сможет контактировать с дикими аистами”, - объяснил суть проблемы хозяин центра.

Отметим, что, как правило, птицы, попадающие в реабилитационный центр Авдеева, не остаются там навсегда. Суть его деятельности сводится к выхаживанию аистят, выброшенных из гнезда родителями в “голодные годы”, выхаживанию птиц с травмами и передержке аистов, по каким-то причинам не улетевшим на зимовку в тёплые края. Большинство птиц рано или поздно возвращаются в естественную среду обитания - это главная цель волонтёрского проекта.

Буквально на днях Авдеев выпустил очередную сову, которую нашли в одном из детских садов райцентра в крайне обезвоженном состоянии и привезли к нему на лечение.

Кстати, аистов перед выпуском в естественную среду окольцовывают, что позволяет дополнительно вести учёт этих птиц. Однако сейчас все благородные цели брестских активистов оказалась под угрозой.

“Я до последнего момента боролся, надеялся сохранить центр, но, к сожалению, обстоятельства сильнее. Нету места для символа Беларуси под Брестом. Я вынужден в ближайшее время подать документы на ликвидацию “Дома Брестского аиста"", - с грустью объявил Авдеев на страничке центра в TikTok.

Кстати, подопечные Авдеева не раз становились звёздами белорусских соцсетей. Так, ролик с “ненормальным” аистом Яшей, который выпрашивал еду, взобравшись на крышу авто, вместо того, чтобы охотиться и добывать себе пищу самостоятельно, собрал в TikTok больше 2,8 млн просмотров.

«Яша, тебя ничего не смущает?» — Брестчанин показал в ТикТоке «позор всех аистов». Но белорусы не согласились