«Долго рыдала от разочарования» - В Гродно сняли на видео «белорусских колибри», которые оказались вовсе не птицами

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Опубликовано: 27.05.2024 11:57 , Обновлено: 27.05.2024

В соцсети TikTok появилось видео с «белорусским колибри». Именно эту тропическую птичку, которая не обитает в естественной среде в наших широтах, рассмотрел житель Гродно над флоксами на городской клумбе. Однако, интернет-пользователи достаточно быстро раскрыли автору виде суровую правду и объяснили, что за редкое существо на самом деле ему удалось снять на камеру.

“Блин, колибри! Вот это прикол! Офигеть! Вот это контент!” - не скрывал своего восторга от увиденного мужчина, снимая, как загадочное существо зависает над цветами и длинным тоненьким хоботком пьёт из них нектар. При этом существо так быстро махало крыльям, что их на видео практически не видно - совсем как у тропической колибри-пчёлки, самой маленькой птицы в мире.

Однако интернет-пользователи очень быстро опознали в “белорусском колибри” бабочку из семейства бражников.

“Это бражник. Многие путают с колибри из-за кисточек на хвосте и необычной манеры собирать нектар на лету. Но это всё-таки бабочка”, - заявил один из комментаторов.

Несмотря на то, что некоторые зрители продолжали настаивать на том, что видят на кадрах именно колибри, большинство согласилось, что “чуда не произошло” и тропические колибри вряд ли добрались бы до Беларуси. По поводу вида бабочки участники дискуссии также разделились - кто-то разглядел в существе бражника вьюнкового, кто-то - языкана обыкновенного или большехоботника звёздчатого. Впрочем, существенного значения это не имеет - все они относятся в одному семейству - бражники, которые обитают повсеместно в Европе и даже получили название “северных колибри” за характерный вид, особенности строения и поведение, схожее с тропической птахой.

Причём, судя по комментариям, воочию наблюдать за “северными колибри” посчастливилось многим белорусам и практически у всех возникали такие же эмоции, как у автора видео.

“Однажды в детстве я увидела такую у себя на балконе, и тоже подумала, что колибри и уже поверила в чудо. Когда узнала, что это бражник, долго рыдала от разочарования”, - поделилась своим опытом одна из зрительниц.

На фото - подмаренниковый бражник

Отметим, что это насекомое хоть не редкое, но не настолько, чтобы оставаться абсолютно незамеченным вездесущими пользователями TikTok. Так, в прошлом году, как рассказывал Telegraf.news, похожий ролик удалось снять жителю Минска, и тогда в соцсети так же разгорелась дискуссия по поводу того, что же за таинственные существа всё же летают над городскими клумбами.

В Минске над цветочными клумбами заметили «белорусских колибри». Что за существа?