"До сих пор не знала..." — В МЧС показали, как испытывают форму белорусских спасателей

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Опубликовано: 24.01.2025 13:46 , Обновлено: 24.01.2025

В TikTok-аккаунте Министерства по чрезвычайным ситуациям показали, как испытывают белорусскую форму спасателей. Судя по комментариям, многие из пользователей видеоплатформы даже не догадывались, что дело обстоит именно так. Некоторые даже высказали собственные пожелания насчёт того, как её можно улучшить.

Оказывается, перед тем, как спецодежда окажется на пожарных, она в прямом смысле слова проходит через огонь. Всё обмундирование вместе с каской и обувью сперва подвешивают, а потом обдают огнём и вертят в разные стороны. Выдержала — значит, безопасна.

“До сих пор не знала. Не спрашивайте, сколько мне лет…” — написала под коротким роликом одна из белорусок. Другой (судя по всему, знающий толк в этом деле) предложил: “Боёвка неплохая. Верните только лямку длинную на шею, как раньше было. Но вот каска ужас. Пелерина должна и шею укрывать, как на Gallet F1, а не болтаться на ветру. Широкая. Болтается. Задувает в неё”.

К слову, ранее сотрудники МЧС Беларуси в шутку заявили, что им известна судьба метеорита, упавшего в районе Смолевичей Минской области в декабре 2025 года. Помочь в поисках метеоритного вещества, которое могло не до конца сгореть в атмосфере, жителей региона на днях призвали сотрудники Минского планетария.

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