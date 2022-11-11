«Динозавры вернулись» — В США охотники сняли на видео «монстра» и напугали зрителей

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Опубликовано: 11.11.2022 09:40 , Обновлено: 11.11.2022

Два американца разместили в социальных сетях видео, которое вызвало ужас у других пользователей. Их охоту прервал гигантский «монстр», которого им удалось поймать в объектив своей камеры.

Кевин Стайп и Касс Коуи получили опыт, который они, вероятно, запомнят до конца своих дней. Владельцы навигационного приложения охотились на уток во Флориде. У американцев было достаточно опыта, поскольку они делали это регулярно. Однако на этот раз их вылазка оказалась уникальной, пишет O2.

Кевин и Касс хотели поохотиться на уток, но их обогнал… огромный аллигатор! Хищник съел цель, что отбило охотникам охоту приближаться к ней. Опытные охотники были поражены гигантскими размерами рептилии, длина которой, по их словам, составляла не менее четырех метров.

«Это не просто рыбалка, во Флоридской охоте на уток тоже есть налоговик! Монстр-аллигатор ест утку во время охоты», — написал Касс под видео в своем Facebook.

Зверя зафиксировали американцы с помощью камеры. Благодаря этому можно с чистой совестью признать, что аллигатор действительно был огромным. Охотники дали интервью местному телеканалу Fox 35 News. Они не скрывали, что привыкли к подобным наблюдениям на болоте, но довольны реакцией интернет-пользователей.

Вид хищника действительно вызвал большой интерес и ужас у пользователей Интернета, поэтому кадры уже просмотрели более полутора миллионов раз. Под видео появились тысячи комментариев от людей, которые были крайне впечатлены размерами аллигатора.

«Динозавры вернулись», — написал один из комментаторов.

«Представьте себя на их месте», — отметил другой пользователь.

«Это чудовище», — заключил еще один зритель.

Ранее Телеграф писал, что в Зимбабве американский охотник Гаррет Уэйлс поймал гигантского крокодила весом 450 кг и длинной 4,5 метра. Он назвал его «настоящим крокодилом-динозавром-людоедом».

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