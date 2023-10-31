Девушка вставила в лоб рога, удалила соски и сделала тату на глазных яблоках, чтобы "превратиться в кошку". Но это еще не все. Вот как она выглядит

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Опубликовано: 31.10.2023 15:34 , Обновлено: 31.10.2023

22 итальянка Кьяра Делл'Абате (в Интернете — Айдин Мод) сделала около 20 модификаций тела, чтобы осуществить свою мечту — "превратиться" в кошку. Видео с ней набирают в TikTok миллионы просмотров. Однако это еще не предел — ей предстоит сделать еще несколько операций.

Различные модицикации тела начались в 11 лет, когда Кьяра сделала свой первый пирсинг и растянула уши. Спустя 5 лет у нее уже более 72 пирсингов — у девушки проколоты ноздри, верхняя губа и даже внутренние половые губы.

В одном из своих видеороликов на TikTok, набравшем более 65 млн. просмотров, Делл’Абате показала свой раздвоенный язык, просовывая его через два отверстия над губами.

[link href=“https://www.tiktok.com/@aydinmod?refer=embed” title=“@aydinmod” target=“_blank” rel=“noopener”] @aydinmod [/link]Abilità notevoli[link href=“https://www.tiktok.com/music/Spongebob-Tomfoolery-Dante9k-Remix-6787142837377959937?refer=embed” title=”♬ Spongebob Tomfoolery - Dante9k Remix - David Snell” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Spongebob Tomfoolery - Dante9k Remix - David Snell [/link]

Итальянка также перенесла блефаропластику — косметическую операцию по удалению излишков кожи или жира с век — и имеет десять субдермальных имплантатов на обеих руках.

Для завершения своего потустороннего образа человека-кошки, она также обзавелась четырьмя рожками, шестью генитальными бусинами, татуировками на глазных яблоках и удалила соски.

“Безумно приятно видеть, насколько сильно может измениться человеческое тело и чего можно добиться с помощью модификаций тела”, — похвалилась девушка, передает nypost.com.

По ее словам, она “всегда любила кошек и думала, что будет выглядеть очень дерзкой и свирепой, как леди-кошка, с соответствующими изменениями в фигуре”.

Хотя итальянка уже очень похожа на кошку: заостренные уши, перманентная подводка для глаз, имплантаты на лбу и когти, - ей еще предстоит пройти путь, прежде чем ее перевоплощение завершится.

“Чтобы добиться полного кошачьего образа, мне потребуется подтяжка глаз или кантопластика - операция по созданию более вытянутых и естественных миндалевидных глаз, а также изменение формы зубов, подрезание верхней губы, дополнительные наполнители”, - пояснила Делл’Абате.

И добавила: “Я поставлю штуку под названием transdermal, которая похожа на огромную микродермалку, чтобы прикрепить хвост, и, безусловно, сделаю больше татуировок”.

Делл’Абате рассказала, что она “более или менее привыкла” к операциям.

“Процедуры любого рода причиняют сильную боль, но эта боль временная и не является для меня большой проблемой”, - пояснила она.

А вот комментаторы не всегда в восторге от образа Кьяры.

“Боже, помоги нам всем”, - прокомментировал один из критиков на видео в TikTok, где Делл’Абате просовывает свой раздвоенный язык через пирсинг в губе.

“У меня так много вопросов… Ни на один из них я не хочу отвечать”, - прокомментировал другой.

Третий задался вопросом: “Когда твоя жизнь пошла наперекосяк?”.

“Что происходит у человека в голове, что заставляет его думать, что это хорошая идея??” - написал другой критик. “Мне искренне любопытно… как это может быть не просто откровенно стыдно?”.

Другой критик отметил: “Есть огромная разница между самомодификацией и увечьем. Ее превратили в монстра”.

Однако будущая женщина-кошка утверждает, что не все отзывы были негативными.

“В основном я получаю много доброты”, - настаивает она. “Люди пишут мне о том, как сильно я вдохновляю их быть свободными и изменила их взгляды на внешность и красоту”.

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