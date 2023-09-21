Девушка удлинила ноги на 14 см ради мужа. Но что-то пошло не так

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Опубликовано: 21.09.2023 13:30 , Обновлено: 21.09.2023

Немецкая модель Терезия Фишер в 24 года удлинила ноги на 14 сантиметров, потратив около 255 тыс. долларов. Она утверждает, что на это ее уговорил муж. Однако спустя полгода после операции все пошло под откос.

Для того, чтобы увеличить рост, девушке в голени вставили регулируемые телескопические стержни, которые постепенно поворачивались и вытягивали ноги.

В одном из интервью модель заявила, что к этому ее на самом деле подтолкнул муж.

“Терезия, ты знаешь, мне нравятся высокие женщины. Ты могла бы быть выше на 14 см”, — так передала она его слова.

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[link href=“https://www.instagram.com/p/Cs6RO-tIEGW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Theresia (@theresiafischer) [/link]

Однако спустя полгода после удлинения ног Терезия с мужем развелась. Позже она заявила, что мужчина “шантажировал ее и угрожал уйти, если она не согласится на операцию”.

Также девушка добавила: “Он говорил: “Без меня ты ничего не сможешь сделать. Я тебе нужен”. И если тебе говорят это 20, 30, 60, 70 раз - ты веришь, что без него ты ничто”.

Ранее она была ростом 169 см. И теперь, когда ее рост достигает 183 см без обуви, поражена тем, что вообще согласилась:

“Мне стыдно, потому что я согласилась на операцию, которую не должна была делать”.

Кстати, в 2019 году, Терезия говорила, что ей понравился результат и что ее новый рост улучшил сексуальную жизнь с мужем:

“Мой секс теперь лучше. Я стала очень гибкой в ногах, у меня появилось больше пространства для маневров в постели”.

Затем она заявила, что пошла на операцию, чтобы повысить свою уверенность в себе после многих лет издевательств в подростковом возрасте, передает news.com.au.

Ранее Телеграф писал, что 31-летняя Алисия Амира, которую многие узнают по огромной груди, а кто-то по таким же немаленьким губам, заявила, что хочет быть “самой пластиковой секс-куклой на планете”. Для этого она потратила 130 тыс. долларов на пластическую операцию, чтобы добиться своего воистину сногсшибательного внешнего вида.

Девушка потратила $130 тыс, чтобы стать «самой пластиковой секс-куклой на планете». Какой была до операций?