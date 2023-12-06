Девушка случайно проглотила зубную щетку... во время еды. Это как?

Опубликовано: 06.12.2023 12:36 , Обновлено: 06.12.2023

21-летняя жительница Испании рассказала, что нечаянно проглотила свою зубную щетку во время приема пищи. Подробности рассказали в издании Nypost.com.

Оказывается, у девушки в горле застрял кусок индейки. Задыхаясь, она схватила зубную щетку, чтобы попытаться протолкнуть мясо. Однако в итоге она случайно проглотила и 20с-сантиметровый прибор.

Испанка объяснила, что ей пришлось действовать быстро, потому что рядом не было никого, кто мог бы помочь.

“Мой отец не мог мне помочь, потому что он застрял в инвалидном кресле с поврежденным ахилловым сухожилием, поэтому я решила помочь себе сама, воспользовавшись зубной щеткой”, - пишут СМИ.

“Поскольку ситуация становилась только хуже, я схватила первое, что попалось под руку, а именно зубную щетку” - отметила она.

По словам девушки, ей удалось пропихнуть индейку, однако и зубную щетку “просто засосало внутрь”.

Жительницу Испании срочно доставили в больницу. При этом, она отметила, что не почувствовала боли во время инцидента.

Хирургам удалось удались прибор за 40 минут. Они обмотали головку зубной щетки хирургическим шпагатом и вытащив ее обратно через пищевод - операция не потребовалась.

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