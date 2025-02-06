"Даже верблюд на море, а я нет" — Ролик с купающимся животным в Омане собрал 14 млн просмотров в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 06.02.2025 17:19 , Обновлено: 06.02.2025

В официальном TikTok-аккаунте National Geographic опубликовали видео с верблюдом, которому может позавидовать каждый работающий белорус. На кадрах видно, как животное нежится в волнах, поднимает ноги от удовольствия и в целом наслаждается жизнью. Ролик, сделанный на побережье пляжа в Омане, собрал 14 млн просмотров.

“Этот верблюд решил нарушить рутину и немного отойти от песчаных дюн, чтобы насладиться прохладной морской водой на одном из пляжей Омана”, — подписали 17-секундное видео авторы канала. По их словам, купание этих млекопитающих на мелководье, особенно осенью, — вполне обычное явление для этих мест.

“Эх… Сейчас бы мочить горб на Лазурном берегу, а не вот это вот всё…” — написала под видео одна из пользовательниц социальной сети. Другая добавила: “Как животные наслаждаются природой и просто живут! А мы, люди, всё это разрушаем…”

Ранее Telegraf.news писал, что в Гродненском зоопарке поделились историей одной дружбы. Когда у парочки яванских макак заболела самочка, её пришлось перевести в ветеринарный корпус на лечение. Чтобы партнёр по кличке Абу не скучал, к нему на время подселили… кролика. Животные настолько сдружились, что после выздоровления Явы (так зовут возлюбленную) ушастика решили оставить.

«Живут вместе уже 5 месяцев» — В Гродненском зоопарке подружились кролик и макака