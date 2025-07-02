"Хочется, чтобы мы жили не с нуля" — Поговорили с владельцем усадьбы Горваттов о реставрации, сохраненных ценностях и "Белой панне Наровли". Чем помочь?

📷 Фото

Опубликовано: 02.07.2025 12:49 , Обновлено: 02.07.2025

Десятилетиями наровлянский дворец Горваттов приходил в упадок на побережье Припяти, пока наконец не обрёл хозяина. Когда усадьба сможет распахнуть свои двери? Журналистка Telegraf.news поговорила об этом с её владельцем, предпринимателем Петром Кузнецовым. Узнали, как идёт восстановление, почему первые 3,5 года ушли только на бумажную работу и почему спасать такие места — это не романтика, а тяжёлый, но важный труд.

Укрытый серой шапкой облаков, дворец Горваттов, кажется, и сам не верит, что вытянул счастливый билет и получил реальный шанс вернуть былое величие. Ещё недавно старинная усадьба в Наровле была «заброшкой», попавшей в списки белорусских мест, которые стоит успеть увидеть до их исчезновения.

Образец позднего классицизма середины XIX века — некогда величественная резиденция именитого шляхетского рода — более 30 лет превращался в руины на берегу Припяти.

Смельчаков, готовых вложиться в восстановление усадьбы, не находилось, но в 2020 году всё изменилось. Тогда белорусские СМИ облетела новость: у архитектурного памятника в Наровле наконец появились хозяева.

Немного предыстории

Идею вдохнуть жизнь в некогда величественный дворец давно вынашивал однофамилец первых владельцев усадьбы белорусский писатель Андрей Горват. Знавший об этом основатель «Сильных новостей» Пётр Кузнецов решил помочь с реализацией этой затеи.

К культурному наследию Беларуси он всегда был неравнодушен, а с Андреем Горватом находился в товарищеских отношениях. Возвращаясь из путешествия по стране, предприниматель как раз услышал по радио, что усадьбу в последний раз выставили на аукцион.

“Андрей Горват горел этой мечтой с 2006 года и вдохновил и меня. Когда обсудил эту возможность с ним, то он выразил уверенность, что сможет курировать процесс восстановления дворца”, - рассказал Пётр Кузнецов.

По итогу заброшенный памятник архитектуры предприниматель выкупил за 53 357 рублей. Несколько лет движущей силой возрождения усадьбы был Андрей Горват, но в 2023 году он уехал из Беларуси.

Ответственность за дальнейшую судьбу архитектурной жемчужины Полесья легла на плечи его единственного владельца — Петра Кузнецова.

«Первый прошедший год был очень тяжёлым»

Вместе с Петром Кузнецовым входим через парадный вход “Горватса”. Именно так окрестили усадьбу Горваттов после её покупки. И действительно, в то, что столь ветхое здание сможет воспрянуть, веришь как в волшебство.

Однако владелец исторического памятника подчёркивает: раньше состояние усадьбы было ещё более плачевным. Из-за груд обломков и мусора, скопившегося за годы запустения, во многие помещения здания было попросту невозможно войти.

«Чтобы ощутить эту разницу, конечно, следовало бы побывать здесь на начальном этапе. Работа по расчистке проведена колоссальная», – подчеркнул собеседник.

Прогуливаемся по зданию, и его хозяин проводит короткий экскурс в историю усадьбы, но между делом отмечает, что едва ли является лучшим экскурсоводом. Помнить все нюансы, касающиеся вопросов, где и что раньше находилось в резиденции шляхтичей Горваттов, непросто, а знать всё наверняка попросту невозможно.

В разное время здание претерпело переделки. В его стенах ютились то школа, то немецкая военная комендатура, то школа-интернат.

Окончательно жизнь покинула усадьбу в 1986 году, после взрыва на Чернобыльской АЭС. Тогда многие жители Наровли, боясь последствий аварии, поспешно уехали из городка, и с тех пор дворец ветшал и разрушался в одиночестве.

К роли куратора всего восстановительного процесса усадьбы Пётр Кузнецов не готовился, но за последний год с ней уже свыкся. Изначально он планировал быть скорее инвестором проекта, нежели главным его менеджером.

“Поначалу было очень тяжело. По сути, это был просто ад, потому что у меня у самого повседневная загрузка довольно большая, есть собственные дела и проекты. А здесь каждый день нужно было что-то согласовывать, во всё вникать, во всём разбираться. Поневоле пришлось стать специалистом в строительстве”, - рассказал собеседник.

Тем не менее предприниматель подчеркнул, что отступать не намерен, и, несмотря на сложности, ему удалось выстроить эффективную командную работу.

“Получилось создать команду, и она очень хорошо со многими задачами справляется. Если бы я этого не сделал, если бы не собрал этих людей, я бы не справился точно. Это просто факт. Но все организационные и логистические вопросы по-прежнему висят на мне”, - поделился Пётр Кузнецов.

«Первые 3,5 года ушли только на разработку проекта»

Идём дальше и заглядываем в некоторые из комнат в попытках найти место, где можно было бы присесть, но такого не находится. Момент, когда в усадьбу можно будет приехать для того, чтобы отдохнуть, очевидно, настанет ещё нескоро, и мы отправляемся на крышу. Именно там сейчас кипит самая главная работа.

По пути собеседник коротко рассказывает о том, что было сделано и чем занята работающая над проектом возрождения дворца группа сейчас.

Подсчитать количество всех её участников, к слову, не так-то просто. Но можно назвать имена из постоянного актива команды, который с наибольшей вовлечённостью занимается вопросами усадьбы.

В их числе проектировщик Сергей Касабуцкий , консультант по строительству Дмитрий Ареховский , научный руководитель Алексей Пузеев , медиа-манеджер Евгения Крещук , координатор волонтёров Алина Титовец, бухгалтер и делопроизводитель Татьяна Шаповалова.

Несмотря на то, что пока внешние изменения могут показаться несущественными, предприниматель подчеркивает: много труда за прошедшие годы было вложено в очень важную, но для глаза «невидимую» работу, в частности в подготовку и согласование проекта реставрации дворца.

По мнению Петра Кузнецова, проектирование таких объектов — это препятствие, из-за которого в 90% случаев энтузиасты, взявшиеся за их восстановление, опускают руки.

“Можно купить какую-нибудь маленькую часовенку и думать, что там совсем немного работ. Но на практике всё оказывается далеко не так. Если это историко-культурная ценность, то это проектирование с восстановлением всех технологий, с согласованием нюансов с Минкультом и многое другое», - пояснил владелец усадьбы.

Так, если проект реставрации дворца уместился на 45 страницах, то всевозможные экспертизы, пояснения, разрешения и согласования растянулись более чем на 200.

«Первые 3,5 года ушли только на разработку проекта, потом полгода на согласование, и только последние год-полтора мы занимаемся непосредственно стройкой», - рассказал собеседник.

«Дворец сможет стоять ещё 200-300 лет»

Поднимаемся на крышу и любуемся красивейшей панорамой, открывающейся с самой высокой точки “Горватса”.

С убеждением, что за сохранение такого места стоит бороться, трудно не согласиться. Усадьба располагается на очень живописном побережье Припяти, как раз в месте, где пролегает её русло.

Справа раскинулся зелёный парк, который также ранее считался частью дворцово-паркового ансамбля, а у подножия самой усадьбы виднеются руины некогда роскошного фонтана. Его восстановление также прописано в договоре купли-продажи.

К слову, он был заключен на весьма строгих условиях для владельцев. Дворец нужно привести в порядок и сдать в эксплуатацию спустя 5 лет с момента заключения договора. Однако Пётр Кузнецов отмечает, что в реальности управиться в такой срок «просто нереально».

«Мы делаем максимум из того, что можем делать на сегодняшний день. Как минимум, мы рассчитываем спасти дворец от последующего разрушения. Условно говоря, если мы завершим крышу и забьем окна и двери, то дворец сможет стоять ещё 200-300 лет. Ничего с ним не станет», - пояснил Пётр Кузнецов.

Он отметил, что с момента, как было получено разрешение на строительство, «не было ни одного дня, когда строительство простаивало».

«Работы идут постоянно. Есть опция того, что райисполком может продлить условия договора. И мы работаем над этим вопросом. На сегодняшний день прогноз по продлению оптимистичный», - рассказал владелец усадьбы.

Первостепенной задачей в восстановлении дворца стала его консервация, и на этом поприще есть повод для отдельной гордости и радости. Вопрос со строительством крыши дворца практически решён.

«Любой человек, который строил свой дом, знает, что крыша – это одно из самых ключевых и самых сложных звеньев строительства. Но это этап, который мы уже прошли. Я уверен, что дальше будет легче», - поделился Петр Кузнецов.

Крышу, кстати, постарались сделать похожей на ту, что была в оригинале. Причём не только по виду, но и по цвету. Опирались на сведения сохранившиеся о крыше в документальных источниках. Вопрос же о том, какой именно оттенок красного был в ходу в ту эпоху, исследовали отдельно.

«Есть вещи, которые сохранились с тех времён. Их просто надо собирать»

К слову, вопрос соответствия архитектурного памятника оригиналу – один из тех, который, как правило, очень волнует историков и критиков по окончании реставрационных работ.

Пётр Кузнецов отмечает, что сохранилось достаточно много документов, фотографий и чертежей, которые дают представление об интерьерах и экстерьерах дворца. Цель – возродить его в максимально приближенном к оригиналу виде есть.

“Все возможно, но вопрос, конечно, в том, насколько и где это будет целесообразно. Например, раньше дворец отапливался печками и грубками. Но надо понимать, что это было 200 лет назад. Если бы Горватты жили здесь в наше время, то они бы, наверняка, захотели бы батареи, а не грубки. Поэтому эти моменты также было критически важно учесть в проекте и согласовать», - высказался предприниматель.

Сохранившиеся фото и воспоминания современников свидетельствуют о большом количестве живописи и скульптур, которые находились в имении во времена Горваттов.





























По словам Петра Кузнецова, возможность вернуть некоторые из вещей и скульптур «домой» имеется.

«Есть то, что утрачено окончательно, есть то, что можно воссоздать по фотографиям, а есть вещи, которые сохранились ещё с тех времён. Их просто надо собирать», – пояснил собеседник.

Так, например, голова одного из сфинксов, который ранее украшал аттик со стороны реки, сейчас находится в Гомельском краеведческом музее.

Фрагменты каких-то скульптур из дворца хранятся в некоторых учреждениях в Наровле, и, по словам предпринимателя, кто-то уже говорил, что «с удовольствием их отдаст», если усадьба будет восстановлена.

«Элементы фонтана, который сейчас стоит в руинах, находятся здесь же – лежат прямо на дне Припяти. Их можно поднять. Река сейчас пролегает на метров 10 ближе, чем раньше», – рассказал владелец усадьбы.

Для того, чтобы вернуть фонтан на прежнее место, берег нужно подсыпать, и это отдельный вопрос, который нужно обсуждать с местной администрацией, говорит собеседник.

«Есть версия, что все ценности утонули с пароходом»

Во время расчистки усадьбы ничего из утраченного наследия найдено не было, но, как отмечает Пётр Кузнецов, это и неудивительно.

«Самая уникальная находка – это фрагменты оригинальной панской плитки XIX века в ванной комнате в подвале. В остальном же здесь ничего не осталось и не могло остаться. Дворец столько пережил после революции… Много раз его перестраивали, а во время войны даже взрывали», – рассказал владелец усадьбы.

Что же касается живописи и других предметов искусства, то надежды отыскать их нет, поскольку проследить их судьбу практически невозможно, отмечает Пётр Кузнецов.

«Библиотеку после революции перевезли в Минск, потом в Речицу, и там после войны её следы теряются. Картины и многое другое увозили хозяева, когда уезжали в эмиграцию. При этом есть версия, что все ценности и вовсе утонули с пароходом. Возможно, что-то есть где-то в музеях, сложно сказать», – рассказал предприниматель.

Предпринимались попытки и отыскать потомков знатного рода. По словам Петра Кузнецова, таковые имеются, но особого интереса к судьбе родового поместья у них нет.

«Одна женщина – прямой потомок Горваттов из Наровли – живёт в США. Писали ей, чтобы узнать, насколько она может если не поучаствовать в восстановлении, то поприсутствовать, но никакой связи установить не удалось. Хотя известно, что она раньше приезжала в Беларусь и навещала Наровлю», – добавил собеседник.

Но усадьба Горваттов богата и нематериальным наследием. Сохранилось немало воспоминаний о жизни во дворце и традициях именитой семьи. Есть у усадьбы и свои легенды.

Так, например, местные жители рассказывали, что иногда в тумане над Припятью у дворца замечали призрак девушки в белом, которая, по преданию, является кем-то из рода Горваттов. Её прозвали Белой панной Наровли, и, по легенде, её появление предвещает беды.

С момента покупки усадьбы призраков никто не видел, но некоторые волонтёры поговаривали, что слышали голоса в подземных помещениях дворца, отметил Пётр Кузнецов.

Как бы то ни было, романтичная легенда придала месту ещё больший флёр таинственности, а Белая панна Наровли даже появилась в клипе одной из музыкальных групп.

«Наш координатор по волонтёрской работе очень большой романтик, и она здесь как раз и исполнила роль Белой панны Наровли. С тех пор она и свою страничку в соцсетях так назвала, так что это наша такая реинкарнация Белой панны. Но слава Богу, пока что её появление ещё ни одной беды не принесло», – пошутил Пётр Кузнецов.

«Это точно не будет какой-то ночной клуб с тусовками»

Условия договора купли-продажи предполагают, что на базе усадьбы будут открыты ресторан и гостиница.

Но, по словам Петра Кузнецова, чёткого представления о формате заведения пока нет.

«Стремясь к максимальной исторической близости, мы думаем, что сможем разместить гостиничные номера в помещениях, где были спальни. Ресторан же, скорее всего, будет в подвальных помещениях. Но какой это будет ресторан? Большой вопрос», – поделился мыслями предприниматель.

На данном этапе Наровлю едва ли можно назвать туристическим и оживлённым местом, и для того чтобы привлечь поток людей, нужно предпринять отдельные шаги, отмечает собеседник.

«Нужно продумать какой-то маршрут и концепцию ресторана, чтобы заведение себя каким-то образом оправдывало в будущем. Чтобы это не было исключительно убытками, а дворец мог что-то зарабатывать», – добавил Пётр Кузнецов.

Среди идей, которые также возможно реализовать на базе усадьбы, рассматривается функция культурного пространства с выставочным залом и, возможно, библиотекой.

«Хотелось бы, чтобы место имело культурное значение не только для народа, но и для региона в целом. Это точно не будет какой-то ночной клуб с тусовками», – пояснил предприниматель.

«Дальше всё будет очень дорого»

Говоря о сроках сдачи объекта, Пётр Кузнецов отмечает, что самый оптимистичный прогноз — 3 года. Но это скорее “из разряда фантастики”. Наиболее реалистичный — 5-7 лет.

«Дальше всё будет очень дорого и очень тяжело с точки зрения объёмов работы и затрат. Но будет проще в плане технологичности и бюрократии», — высказался владелец усадьбы.

Касаясь темы средств для восстановления усадьбы, он отмечает, что в этом вопросе «не хочется говорить ни о сложностях, ни о радостях».

По его словам, объективно сказать, во сколько всё выльется, сложно, ровно как и назвать сумму, которая уже была потрачена.

Так, многие вопросы удаётся закрыть благодаря усилиям волонтёрского труда. Некоторые благодаря пожертвованиям, в том числе и строительными материалами. Например, для реставрации аттика усадьбы множество стройматериалов предоставил гомельский предприниматель Вадим Мартыненко.

«Есть виды работ, которые могут выполнять только лицензированные специалисты. Тут нужно нанимать специалистов и платить деньги. Но есть работы, которые стоят денег, но за которые можно не платить, когда денег нет. Много работы делают волонтёры. Но я бы никоим разом не сказал, что этот труд ничего не стоит», — высказался предприниматель.

«Серьёзная волна донатов могла влиять напрямую на ход строительства»

Что же касается донатов, то по сравнению с первым годом их количество снизилось, отмечает собеседник.

«В первый момент покупки была серьезная волна донатов, которая могла влиять напрямую на ход строительства. Сейчас пожертвований существенно меньше, но и они бесконечно и критически важны, — высказался Пётр Кузнецов и добавил: — Надо понимать, что степень энтузиазма и воодушевления на первых порах у всех были очень высокими. Но сложно поддерживать их на одном уровне постоянно».

В то же время Пётр Кузнецов замечает, что в целом ему «грех жаловаться», поскольку там, где у белорусов не получается помочь рублём, они всегда отзываются помочь руками.

«Отклик был огромный. И он и сейчас есть. Всегда, когда мы бросаем клич, что нужна помощь волонтёров или ещё что-то, люди отзываются, приезжают и помогают. Это неравнодушие очень радует и воодушевляет. У дворца прекрасная репутационная история в информационном пространстве», — поделился собеседник.

«Как бы пафосно это ни звучало, я люблю свою родину»

Несмотря на множество сложностей, с которыми по итогу оказалось сопряжено возрождение исторической усадьбы, Пётр Кузнецов отмечает, что мысли бросить эту затею у него ни на одном из этапов не возникало.

«Я не склонен считать себя дураком ни сейчас, ни 5 лет назад, и для меня нет сценария, где можно было бы пересмотреть свои взгляды и сказать, что это всё было какое-то ребячество. Прежде всего, я уважаю себя и отвечаю за свои поступки», — высказался владелец усадьбы.

Он отметил, что в момент, когда решил взяться за это дело, осознавал, что есть риск того, что ничего может не получиться, что договор не продлят, а объект отберут на этапе, где он ещё не готов.

«Я и сейчас это понимаю. И может случиться, что по тем или иным причинам мы не закончим. Но я всё равно вкладываюсь в это на 100%. Почему? Потому что, как бы пафосно это ни звучало, я люблю свою родину. Вижу и себя, и своих детей только здесь и никуда не собираюсь уезжать», — поделился собеседник.

Говоря о будущем, Пётр Кузнецов делится мечтами и отмечает, что был бы рад, если бы всё сложилось как задумано, и уже отреставрированная усадьба смогла бы стать местом, где его дочь сможет отметить свою свадьбу.

«Да и, в принципе, любая другая белорусская дочь», - добавляет он. – «Если будет ресторан, гостиница, то это будет прекрасная возможность».

«Беларусь вызывает ассоциацию с человеком, которого очень сильно побили»

По мнению Петра Кузнецова, количество ветхих архитектурных ценностей, которые вот-вот могут исчезнуть с лица Беларуси, очень велико, и это наследие важно успеть сохранить.

«Мы не должны терять то, что у нас есть, что было построено до нас. Мы уже потеряли очень много. Я езжу по Европе, гуляю по чужим дворцам, смотрю чужие парки, и у меня постоянно возникает вопрос: «У нас что, своего нету, что ли?» — поделился мыслями предприниматель.

Он отметил, что, путешествуя по стране, с болью смотрит на огромное количество руин, которые остались от некогда великих дворцов и храмов. По наблюдениям собеседника, на десяток восстановленных историко-культурных ценностей приходится три десятка утраченных навсегда.

«В этом контексте Беларусь вызывает у меня ассоциацию с человеком, которого в какой-то момент очень сильно побили. И все эти места в моем восприятии как какие-то раны, как синяки и ссадины, как язвы. Очень хочется, чтобы Беларусь когда-то вылечилась. Чтобы наш дом отремонтировался, и мы жили не с нуля, а в том числе на том, что нам оставили наши предки», — завершил свою мысль Петр Кузнецов.

«Чем больше будет ресурсов, тем больше шансов закончить его как положено»

Говоря о помощи для строительства дворца, владелец усадьбы отмечает, что всегда ей рад в любом виде.

На многих этапах дворцу помогали волонтёры, и их труд будет неоценим и впредь.

«Это охранная зона, и перед тем как лезть в коммуникации, обязательно необходимо будет проводить раскопки, нужна будет помощь волонтёров. Они будут нужны и когда мы будем реставрировать стены. Технология такова, что буквально каждый сколотый, непригодный кирпичик нужно будет доставать руками, чтобы заменить новым. Это будет очень монотонная работа и такой будет много и на других этапах», - рассказал Пётр Кузнецов.

Он призвал следить за страничкой «Горвартса» panski_dom в Instagram. Когда во дворце намечаются какие-то работы, информацию об этом с призывом помочь тем или иным образом размещают именно там.

Также поддержать инициативу можно, сделав денежное пожертвование .

[info_b] Вы можете пожертвовать любую сумму через ЕРИП: Сервис E-POS - E-POS оплата товаров и услуг - Номер лицевого счета: 19156-1-1 [/info_b]

“Помощь чрезвычайно важна. Объект огромный и очень сложный, и чем больше будет источников ресурсов, тем больше у нас шансов закончить его быстрее и как положено”, - подчеркнул Пётр Кузнецов.

Ранее Telegraf.news взял большое интервью у белорусского кинолога Дениса Буркевича.Поговорили о том, как он решился построить центр по спасению бездомныхт животных, помощи белорусов, пути кинолога и хейтерах.

«Просто приходите, гуляйте с ними» — Поговорили с кинологом Буркевичем о центре для «трудных» животных под Молодечно, хейтерах и помощи белорусов