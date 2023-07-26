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Опубликовано: 26.07.2023 13:09 , Обновлено: 26.07.2023

У бикини-модели Миллы Софии тысячи подписчиков в Twitter, которые восхищаются ее лицом и фигурой. В своем верифицированном профиле она описывает себя как "19-летнюю девушку из Хельсинки, Финляндия". Однако когда некоторые пользователи узнают, кто она такая на самом деле, удивляются. Другие в шоке от того, что кто-то называет ее красоту "естественной".

Блондинка, у которой более 8,7 тыс. подписчиков, производит впечатление путешественницы по всему миру. Она публикует фотографии из Греции, Бора-Бора и Монако в купальнике или достаточно откровенных нарядах.

Но если присмотреться, то можно понять, что эти снимки слишком хороши, чтобы быть правдой.

В своей биографии она признается, что является “виртуальной девушкой”, которую «создал искусственный интеллект». То есть, модель придумала, по сути, нейросеть.

Однако, кажется, не все читают описание профиля и даже не замечают разницы с живым человеком.

В ответ на один из постов ее поклонник выпалил: «У естественной красоты есть все».

Другой был невероятно восхищен «Ты выглядишь изумительно, потрясающе, хорошенькая, прелестная, великолепная, сногсшибательная и захватывающая дух».

Третий написал: «Ты как солнышко, ты заставляешь меня улыбаться, и это делает меня счастливым».

Другие, однако, отнеслись к модели ИИ более скептически. Один из пользователей Twitter отметил: «Все комментарии, в которых ее хвалят… жаль вас».

Также многие пытались переубедить тех, кто ослеплен красотой “виртуальной девушки”:

«Милли — это изображение, созданное искусственным интеллектом, так что это алгоритм, которому вы делаете комплименты».

«Мне нравится это произведение искусства, оно классное, но настолько реалистичное, что пугает».

«Хахахахаха, комментарии этих неудачников, которые думают, что эта цыпочка реальна… да ладно, парни, в самом деле!».

«Она — вымышленный образ!»

«Не знаю, почему это появилось в моей ленте, но в любом случае, забавно, что многие думают, что она настоящая. Возьмите себя в руки, люди, она сгенерирована ИИ. ? По-прежнему большие проблемы с руками и ногами».

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