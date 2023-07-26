«Да ладно, парни!» — Модель из Финляндии шокировала своих подписчиков в Twitter. А надо было читать ее биографию
У бикини-модели Миллы Софии тысячи подписчиков в Twitter, которые восхищаются ее лицом и фигурой. В своем верифицированном профиле она описывает себя как "19-летнюю девушку из Хельсинки, Финляндия". Однако когда некоторые пользователи узнают, кто она такая на самом деле, удивляются. Другие в шоке от того, что кто-то называет ее красоту "естественной".
Блондинка, у которой более 8,7 тыс. подписчиков, производит впечатление путешественницы по всему миру. Она публикует фотографии из Греции, Бора-Бора и Монако в купальнике или достаточно откровенных нарядах.
Но если присмотреться, то можно понять, что эти снимки слишком хороши, чтобы быть правдой.
В своей биографии она признается, что является “виртуальной девушкой”, которую «создал искусственный интеллект». То есть, модель придумала, по сути, нейросеть.
Однако, кажется, не все читают описание профиля и даже не замечают разницы с живым человеком.
В ответ на один из постов ее поклонник выпалил: «У естественной красоты есть все».
Другой был невероятно восхищен «Ты выглядишь изумительно, потрясающе, хорошенькая, прелестная, великолепная, сногсшибательная и захватывающая дух».
Третий написал: «Ты как солнышко, ты заставляешь меня улыбаться, и это делает меня счастливым».
Другие, однако, отнеслись к модели ИИ более скептически. Один из пользователей Twitter отметил: «Все комментарии, в которых ее хвалят… жаль вас».
Также многие пытались переубедить тех, кто ослеплен красотой “виртуальной девушки”:
- «Милли — это изображение, созданное искусственным интеллектом, так что это алгоритм, которому вы делаете комплименты».
- «Мне нравится это произведение искусства, оно классное, но настолько реалистичное, что пугает».
- «Хахахахаха, комментарии этих неудачников, которые думают, что эта цыпочка реальна… да ладно, парни, в самом деле!».
- «Она — вымышленный образ!»
- «Не знаю, почему это появилось в моей ленте, но в любом случае, забавно, что многие думают, что она настоящая. Возьмите себя в руки, люди, она сгенерирована ИИ. ? По-прежнему большие проблемы с руками и ногами».
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