"Чувствовала, что мое тело отторгает глаз" — Кошка чихнула на хозяйку, и ту поразила инфекция. Как обезопаситься?

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Опубликовано: 26.11.2024 11:32 , Обновлено: 26.11.2024

Владельцы домашних животных знают, что нет ничего лучше, чем пообниматься со своим пушистым любимцем. Но одна девушка поделилась страшным предупреждением после того, как кошка заразила ее глазной инфекцией. А доктор рассказал, что делать в таких случаях.

Пользовательница TikTok Александра Седлак опубликовала видео, в котором призвала людей быть осторожными и даже носить очки, если вы спите по ночам рядом с домашними животными.

«Вы захотите это услышать, если вы хоть немного заботитесь о своем здоровье или сохранении глазных яблок», — сказала хозяйка кошки.

По ее словам, страшная инфекция возникла не от когтей животного, а когда ее кошка чихнула.

«В основном я была просто шокирована, взяла руку и вытерла глаз, не собираясь с этим возиться, и [попыталась сразу же заснуть]», - объяснила Александра. Однако что-то пошло не так.

“Знаете, что бывает, когда животное чихает прямо в незащищенный глаз? Я буквально чувствовала, как - и я не преувеличиваю - я чувствовала, что мое тело отторгает мой глаз» - рассказала она.

И продолжила: “Мне казалось, что мой глаз выталкивают из глазницы. Потому что так быстро в него попала инфекция».

По словам Александры, инфекция попала в глаз в течение «нескольких секунд». Она поговорила с мамой, которая посоветовала ей закапать глазные капли, предварительно промыв глаза водой.

И это помогло. Тем не менее у нее появился синяк под глазом и отек, из-за чего она “несколько дней не могла открыть глаз”.

В комментариях к видео пользователи рассказали о своих собственных переживаниях.

‘Это не инфекция, а аллергия. Для этого есть глазные капли, пользуйтесь ими, я так делаю при аллергии», - написал один из пользователей.

«Однажды у меня возник конъюнктивит, когда моя собака чихнула мне на лицо», - поделился другой.

“У большинства людей аллергия на слюну кошек, если они аллергики… Инфекции образуются в течение нескольких дней или, по крайней мере, часов», - добавил другой.

Согласно статье в LA Times, если кошка чихнет в глаз человека, это действительно может вызвать глазную инфекцию.

“Я бы рекомендовал тщательно мыть руки после общения с чихающими кошками и стараться не позволять им чихать вам в лицо», - написал в статье доктор Гленн Эриксон.

“К счастью, глазная инфекция поддается лечению антибиотиками», — добавил он.

Ранее Telegraf.news писал, что спустя 9 тысяч лет после приручения кошка в доме человека стала уже не просто мышеловкой, а настоящим членом семьи и другом, который всегда встречает после работы и радует своим присутствием и игривым нравом как взрослых, так и детей. Однако животные, обитающие в сельской местности, совсем не против того, чтобы поохотиться. Более того, свою добычу эти любимцы часто преподносят в качестве даров своим хозяевам. Ветеринар объяснила, зачем они это делают. А как поступать с “подарками”?

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