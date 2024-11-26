"Чувствовала, что мое тело отторгает глаз" — Кошка чихнула на хозяйку, и ту поразила инфекция. Как обезопаситься?
Владельцы домашних животных знают, что нет ничего лучше, чем пообниматься со своим пушистым любимцем. Но одна девушка поделилась страшным предупреждением после того, как кошка заразила ее глазной инфекцией. А доктор рассказал, что делать в таких случаях.
Пользовательница TikTok Александра Седлак опубликовала видео, в котором призвала людей быть осторожными и даже носить очки, если вы спите по ночам рядом с домашними животными.
«Вы захотите это услышать, если вы хоть немного заботитесь о своем здоровье или сохранении глазных яблок», — сказала хозяйка кошки.
По ее словам, страшная инфекция возникла не от когтей животного, а когда ее кошка чихнула.
«В основном я была просто шокирована, взяла руку и вытерла глаз, не собираясь с этим возиться, и [попыталась сразу же заснуть]», - объяснила Александра. Однако что-то пошло не так.
“Знаете, что бывает, когда животное чихает прямо в незащищенный глаз? Я буквально чувствовала, как - и я не преувеличиваю - я чувствовала, что мое тело отторгает мой глаз» - рассказала она.
И продолжила: “Мне казалось, что мой глаз выталкивают из глазницы. Потому что так быстро в него попала инфекция».
По словам Александры, инфекция попала в глаз в течение «нескольких секунд». Она поговорила с мамой, которая посоветовала ей закапать глазные капли, предварительно промыв глаза водой.
И это помогло. Тем не менее у нее появился синяк под глазом и отек, из-за чего она “несколько дней не могла открыть глаз”.
В комментариях к видео пользователи рассказали о своих собственных переживаниях.
‘Это не инфекция, а аллергия. Для этого есть глазные капли, пользуйтесь ими, я так делаю при аллергии», - написал один из пользователей.
«Однажды у меня возник конъюнктивит, когда моя собака чихнула мне на лицо», - поделился другой.
“У большинства людей аллергия на слюну кошек, если они аллергики… Инфекции образуются в течение нескольких дней или, по крайней мере, часов», - добавил другой.
Согласно статье в LA Times, если кошка чихнет в глаз человека, это действительно может вызвать глазную инфекцию.
“Я бы рекомендовал тщательно мыть руки после общения с чихающими кошками и стараться не позволять им чихать вам в лицо», - написал в статье доктор Гленн Эриксон.
“К счастью, глазная инфекция поддается лечению антибиотиками», — добавил он.
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