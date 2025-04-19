"Чуть человека не сбила" - В минском ТЦ заметили большую очередь перед Пасхой

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Опубликовано: 19.04.2025 13:49 , Обновлено: 19.04.2025

В минском торговом центре "Столица" увидели очередь на праздничной мини-ярмарке к Пасхе. Журналист Telegraf.news посмотрел, за чем стояли люди и какие цены на товары.

Судя по опубликованному ролику, больше всего людей стояло в очереди к одной из точек, где продавали хлебобулочные изделия: куличи и не только. На вопрос к покупателям, почему они были именно в этой очереди, те ответили лаконично: “Минскхлебпром”.

“Чуть человека не сбила”, - обратилась к своей приятельнице автор ролика, когда та торопилась посмотреть товары. В точке столичного предприятия покупателям предложили куличи (например, есть 400-граммовый за 4,64 рубля), кекс с творогом - 7,03, творожные пасхи и пр.

В другой точке предлагали купить квас и медовуху: литр темного - 5 рублей, светлого - 5,5, 1 л медовухи - 6,5. Еще на ярмарке представили продукцию кондитерской фабрики “Коммунарка”.

“Вот поэтому и едут все в город, выбор продуктов огромный. На селе - автолавка”, - написала одна комментаторша под видео.

“А вы думаете, есть смысл на селе открывать гипермаркет, оплачивать его содержание, логистику на доставку продуктов? Это сделать можно, вот только цены вам не понравятся”, - ответила ей другая.

Ранее Telegraf.news писал, что магазины подготовили для белорусов пасхальные скидки на продукты, из которых можно сделать кулич и другие блюда для праздничного стола. Наш журналист посмотрел, где продают по сниженным ценам цыпленка, муку, творог, яйца, ветчину, сыры и не только.

До 45%. Белорусские магазины объявили пасхальные «мегаскидки» на куличи, масло, цыпленка, краффины, сгущенку