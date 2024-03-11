"Чтобы лошадь привязывать?" — Белоруса удивила необычная конструкция в Могилёве. Для чего предназначена?

🎥 Видео

Опубликовано: 11.03.2024 17:06 , Обновлено: 11.03.2024

Мужчина обнаружил в могилевском парке странную конструкцию и записал об этом TikTok. Головоломка озадачила не только автора, но и пользователей социальной сети.

“Кто из Могилёва, объясните мне, для чего это приспособление?” — начал своё видео мужчина. Он поставил ногу на невысокую деревянную конструкцию из пяти досок и высказал предположение: “Может, это, чтобы обувь чистить?” Правда, затем у него появились ещё две версии.

“Или это сделано для того, чтобы принимать солнечные ванны? Правда, тоже неудобно”, — произнёс мужчина. Третьим вариантом было “чтобы привязывать лошадь”, а четвёртый гласил, что приспособление выполняет роль “деревянной солнечной батареи”.

Но, судя по выражению лица белоруса, ни одна из версий ему не нравилась. Тогда он решил прибегнуть к помощи Интернет-пользователей.

Ответы не заставили себя ждать. Так, были версии, что это “мольберт” или “информационный стенд”.

А кто-то и вовсе не обошёлся без юмора.

“Это если промилле не рассчитал, перегнулся, освободился и пошёл дальше. Архитектор исходил из собственного опыта!” — написал под видео один из пользователей, а другой добавил:

“Чтобы портянки и носки сушить”.

Были под видеороликом и версии, похожие на правду.

“Вроде для инвалидов-опорников. Но такие лавки должны иметь анатомическую форму”, — предположил кто-то в комментариях.

Ещё одну версия тоже понравилась белорусам: “Для спортсменов при пробежке. Садиться не рекомендуется сразу после нагрузки”.

[info_b]Отметим, что ранее начальник ПТО управления коммунальных предприятий города Могилева Наталья Островская объяснила, что “установка скамейки – один из шагов, которые предпринимаются в областном центре для создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями”, писали СМИ. [/info_b]

Ранее Телеграф писал, что белорус удивил подписчиков туалетом на автозаправке под Гродно.

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