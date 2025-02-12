«Что за самоуправство?» - В TikTok показали, почему в этом году «не задалась» зимняя рыбалка на Минском море

🎥 Видео

Опубликовано: 12.02.2025 17:03 , Обновлено: 12.02.2025

Один из пользователей TikTok на днях опубликовал видео, на котором наглядно показал, почему в этом году на Минском море любителям зимней рыбалки не удастся насладиться своим хобби. И дело вовсе не в погодных условиях, которые этой зимой в Беларуси сложились не достаточно благоприятными для формирования столь толстого льда, чтобы на него можно было смело выходить рыбакам.

Автор видео продемонстрировал, как спасатели, заботясь о безопасности людей, взрывают хрупкий лёд, лишь начавший формироваться на водохранилище, проплывая вдоль берега по всей прибрежной полосе на служебной лодке. Таким образом, спасатели не оставили ни одного шанса любителям зимней рыбалки выйти на хрупкий и потенциально опасный лёд.

Под роликом автор отметил, что спасатели таким образом “демонстрируют настоящую заботу о безопасности людей”, спасая жизни. Однако в комментариях под роликом мнения пользователей разделились на два противоположных лагеря.

https://www.tiktok.com/@igorfishmann/video/7469690080001625350?_r=1&_t=ZM-8tpSYe2d2Eo

По словам автора ролика, такая “важная и ответственная работа заслуживает уважения и благодарности”. Часть пользователей выразили согласие с автором и благодарность спасателям. «Спасибо им должны сказать, что еще рыбаки поживут», - написал один из зрителей.

Другие же пользователи высказали возмущение.

«А что, зимнюю рыбалку запретили? Что за самоуправство?! Есть нормы толщины льда, пусть контролируют. А так только людей озлобляют», - написал один из сторонников второго лагеря.

На что ему парировал третий, написав, что он «рад тому, что на этом озере в этом году никто не утонет».

Ранее Telegraf.news рассказал о том, что в TikTok опубликовали ролик, в котором показали BMW, которую, как утверждает автор видео, “выкинули на мусорку”. Комментаторы стали делиться своими версиями того, что же произошло.

«А чего не подобрал?» — В Минске «выкинули BMW на мусорку». В TikTok объяснили, что случилось