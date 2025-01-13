"А чего не подобрал?" - В Минске "выкинули BMW на мусорку". В TikTok объяснили, что случилось

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Опубликовано: 13.01.2025 13:47 , Обновлено: 13.01.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали BMW, которую, как утверждает автор видео, "выкинули на мусорку". Комментаторы стали делиться своими версиями того, что же произошло.

“Вот как люди живут в Минске. Выкинули BMW на мусорку”, - сказал в ролике его автор.

Но это шутка, просто машину припарковали возле мусорных баков.

“Просто там хозяин чувствует себя как дома”, - считает один комментатор.

“Это не только в Минске, эти ведра по всему миру на мусорку выкидывают, даже их производители ездят на лексусах и тойотах”, - утверждает другой.

Кто-то предложил “не стесняться” и забрать это авто. “А чего не подобрал?” - спросил еще один пользователь TikTok.

Другой назвал такое место парковки BMW “гаражом” для нее. “Это подарок для ЖКХ, ДПС”, - предположил третий.