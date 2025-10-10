"Что-то начинается" – Центр и восток Беларуси включились в грибную охоту. Где пошли вешенки, маслята и опята?

🎥 Видео

Опубликовано: 10.10.2025 15:38 , Обновлено: 10.10.2025

На второй неделе октября грибники из центральных и восточных районов Беларуси активизировались в соцсетях с радостными новостями: они, наконец, смогли полноценно включиться в грибную охоту. Узнали, где после затяжного грибного затишья пошли вешенки, маслята, осенние опята, а также можно ещё набрать белых и подосиновиков.

Вот уже месяц как главными поставщиками грибных новостей в тематических пабликах и соцсетях остаются грибники из западных регионов Беларуси. В одном из тематических пабликов участники в бессилии даже в шутку предложил “спалить леса Брестской области” - там урожай белых, подосиновиков, маслят, действительно, на зависть многим - выносят целыми корзинками. Разделить их успех могли разве что “коллеги” из Гродненской области, в остальных же регионах, как выразился один из участников тематического сообщества “Грибные войска Беларуси” в соцсети “ВКонтакте”, “лес пустой от слова совсем”.

И вот, наконец, ко второй декаде октября, ситуация, судя по фото- и видеоотчётам грибников, начала постепенно выравниваться - всё чаще в лентах мелькают довольные лица грибников из Минской, Могилёвской и даже Витебской области. Собрали грибные локации, которыми поделились удачливые “охотники”.

Так, один из активистов белорусских “Грибных войск” выложил в TikTok видеоотчёт из леса на юге Минской области - 8 октября ему с “коллегой” удалось набрать две полные корзинки “разногрибья” - белых, колпаков кольчатых (также известных в народе как курочки ), рыжиков, подосиновиков и других видов.

“Короче, что-то начинается, ребята”, - многозначительно заявил автор видео, призвав “всех - в лес”.

Одна из участниц сообщества “Грибные войска Беларуси” в соцсети “ВКонтакте” подтвердила, что в сравнении с прошлой неделей на Минщине “есть прогресс”. По её словам, “довольно много маслят ” в лесах Вилейского района .

“Если не будет погодных капризов, грибной сезон ещё, возможно, продлится”, - сделала свой прогноз женщина.

Одна из пользовательниц TikTok из Минской области также похвасталась шикарным букетом вешенок .

По её словам, в лесах уже также встречаются осенние опята, но пока они “ещё очень крохотные”

“Нужно хотя-бы недельку подождать, и вперёд” - написала автор ролика в комментариях.

Её слова подтвердила участница Telegram-канала “Грибы Беларуси”, которая поделилась фотографиями осенних опят из “волшебного леса” прямо в Минске - в лесопарке Медвежино.













Замелькала в последние дни в тематических пабликах и Могилёвская область. Так, один из пользователей поделился своим “уловом” - 20 литров грибов, включая зелёнки , собранных в окрестностях Осиповичей .

“Почти все грибы найдены в смешанном лесу - берёза, ель. Приятно удивило отсутствие насекомых”, - поделился участник.

А в лесах под Климовичами Могилёвской области лес, по словам местных грибников, радует маслятами .

“Сегодня снова ведро. Но как-то они растут пока точечно, а не повсеместно”, - поделился наблюдениями один из участников грибного сообщества.

А вот такой урожай собрал другой участник, из Бобруйска .

Нашлось место и для фотоотчёта Витебских грибников: вот таким урожаем порадовали леса в Полоцком районе .

Ну и, разумеется, без Брестчины в ленте не обошлось: целым багажником грибов самых разных видов, от белых до груздей, поделилась пользовательница TikTok из Барановичского района .

Другая пользовательница видеоплатформы из той же местности лишь подтвердила её слова своим видео с полными корзинками.

Ранее Telegraf.news рассказал, что для многих белорусов сбор грибов - это не просто хобби, но даже средство заработка. Некоторые умудряются за сезон сдать грибов на круглую сумму. Но в некоторых странах на нашем континенте сбор любых грибов, даже съедобных - серьезное преступление. В Нидерландах, если вас застанут за сбором грибов, то могут оштрафовать на 4500 евро, а то и отправить на месяц тюрьмы за браконьерство.

В этой стране ЕС за сбор грибов штраф 4500 евро или месяц тюрьмы — «Это абсурд»?