"Что-то лисичек не хочу" - В грибных лесах недалеко от Минска заметили медведя

🎥 Видео

Опубликовано: 01.07.2025 23:20 , Обновлено: 01.07.2025

На одном из каналов в TikTok, посвященном новостям Логойска, что в Минской области, рассказали, что недалеко от деревни Швабы заметили крупного медведя. В качестве доказательства там показали видео зверя, который смотрит на людей не особо прячась в чащобе у дороги.

За кадром на видео слышен встревоженный голос женщины, напуганной близостью медведя.

“Было это с пол часа назад примерно. Были в грибах в районе деревни Швабы. хорошая грунтовая дорога в массиве леса. Возвращаясь из грибов, остановились на дороге нарезать ромашек. Сели в машину и через 100 метров увидел на обочине медведя”, - рассказал очевидец.

Где находится деревня Швабы.

“Медленно отошёл, не пугаясь ничего, метров на 50-70 и неспеша скрылся за деревьями. Вот как бы и вся встреча”, - рассказал мужчина.

В комментариях к видео зрители поделились своими страхами. “что-то я уже лисичек не хочу”, - написал один из них.

Другой же написал, что медведи могут стать злее, так как на них официально в Беларуси объявили охоту: “Пока мишки никому ничего плохого не сделали… А с 1.10.2025 года разрешили их отстреливать… Вот тут и начнется”.

“А мы видели раньше мишку за Швабами в сторону Рудни на поле. копался в остатках прошлогодней кукурузы. А это очень близко к деревне”, - подтвердила ещё одна зрительница наличие диких медведей в том районе.

Ранее Telegraf.news писал, что в 2024 году в Логойском районе уже видели медведей. Большого и практически чёрного медведя заметили в лесу близ деревни Юрковичи под Логойском. Автор видео снимал передвижения животного из салона автомобиля.

«Вы серьёзно? Мы там грибы собираем!» — Под Логойском заметили медведя