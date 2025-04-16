"Что такое cherchez la femme?" - Гомельский невролог удивил пациентов опросом по французскому и истории

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Опубликовано: 16.04.2025 13:35 , Обновлено: 16.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали прием врача-невролога в одном из гомельских медучреждений. Он оказался весьма специфичным: привычного молоточка в кадре не увидели, зато был опрос на знание французского языка и истории. В комментариях нашлись и другие пациенты этого специалиста.

Так, невролог спросил у девушки, что такое mont blanc (с французского - белая гора), cherchez la femme (ищите женщину), liberté (свобода), égalité (равенство). А вот какие вопросы попались по истории: “Сколько раз он [неизвестно, о ком речь. - прим. ред.] приходил к власти как император? Последний раз в каком году?”

После очередного вопроса на знание французских слов и выражений врач даже удивился. Зачем невролог проводил опрос, требующий хоть и неглубоких, но специфичных знаний в этих сферах, непонятно.

Причем это было небыстро, по словам автора видео. “30 минут мои нервы это терпели”, - пожаловалась в комментариях она.

“Я когда к нему пошла, он тоже начал спрашивать про французский”, - поделилась опытом одна комментаторша.

“Он лучший, недавно к нему ходила, и он мне сказал быть внимательнее при выборе мужчины”, - рассказала другая.

Как оказалось, этот врач проводит опрос не только по французскому: “У меня был опрос по белорусскому и английскому”. Еще один комментатор говорил об опросе у этого невролога по латыни.

“Обычно психотерапевт так проверяет… Но чтобы невролог… У нас такого нет, например”, - сказал пользователь TikTok.

Ранее Telegraf.news писал, что министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев в эфире госТВ в марте сообщил, что средняя заработная плата врачей по стране составляет 3189 белорусских рублей. Ходжаев считает, что оплата труда медицинских работников является «одним из ключевых факторов, влияющих на привлекательность профессии».

Минздрав озвучил зарплату белорусского врача. А как в среднем по отрасли?