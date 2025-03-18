Минздрав озвучил зарплату белорусского врача. А как в среднем по отрасли?

Опубликовано: 18.03.2025 08:40 , Обновлено: 18.03.2025

Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев в эфире госТВ сообщил, что средняя заработная плата врачей по стране составляет 3 189 белорусских рублей. А как в среднем по отрасли?

По заверению министра, оплата труда медицинских работников является «одним из ключевых факторов, влияющих на привлекательность профессии». Ходжаев добавил, что власти Беларуси «последовательно увеличивают финансирование здравоохранения».

Нынешний уровень средней зарплаты врача в 3 189 рублей в сообщении, опубликованном в тг-канале выходящего на гостелеканале СТВ ток-шоу «По существу», называется «показателем стабильности и признания важности медицинского труда».

Помимо уровня оплаты, в передаче отметили «важность создания условий» для профессионального роста и комфортной работы врачей, включая современное оборудование, возможности для обучения и поддержку молодых специалистов.

По данным Белстата, в январе 2025 года средняя зарплата в сфере здравоохранения и социальных услуг до вычета налогов составила 1 990,1 рубля . При этом в медицинских учреждениях средний доход составил 2 049,1 рубля , а в специализированных учреждениях по предоставлению социальных услуг — 1 572,9 рубля .

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Беларуси подняло профессиональные надбавки к зарплатам медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием. Как именно?

Минздрав Беларуси поднял надбавки к зарплатам среднему медперсоналу