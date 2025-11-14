Что стало с медведем, гулявшим по Витебску? Экологи рассказали о результатах поисков

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Опубликовано: 14.11.2025 08:22 , Обновлено: 14.11.2025

Экологам совместно с сотрудниками коммунальных служб Витебска удалось поймать медвежонка, поднявшего на уши весь областной центр. В Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали о дальнейшей судьбе зверя.

Городские службы узнали о необычном госте из соцсетей - медвежонок засветился на видео, когда перебегал дорогу на одной из центральных улиц Витебска. Несмотря на то, что он передвигался строго в соответствии с требованиями Правил дорожного движения - в пределах пешеходного перехода и на зелёный сигнал светофора - правоохранительные органы не могли оставить лесного жителя просто гулять по улицам оживлённого города.

Как сообщило госагентсво БЕЛТА, на поиски медвежонка бросили целую команду из специалистов городской комиссии для помощи животным, попавшим в трудное положение, сотрудников спецавтобазы и областного комитета природных ресурсов. Отследить зверя во дворах смогли по квадрокоптерам.

В результате малыша отловили и передали на осмотр специалистам. После того, как его состояние оценили как удовлетворительное, зверя выпустили в естественную среду обитания.

Каким образом медвежонок оказался в центре Витебска, так и осталось загадкой.

В центре Витебска заметили «законопослушного» медвежонка