В центре Витебска заметили «законопослушного» медвежонка

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Опубликовано: 13.11.2025 13:01 , Обновлено: 13.11.2025

На одной из центральных улиц Витебска на днях заметили «очень законопослушного» медвежонка. Дикого зверя снял на камеру случайный прохожий - дикий зверь перебегал дорогу, но делал это в соответствии с требованиями Правил дорожного движения - в пределах пешеходного перехода и на зелёный сигнал светофора.

Необычные кадры, снятые вечером на улице Правды, опубликовали в Telegram-канале Госавтоинспекции Витебской области.

Каким образом медвежонок оказался в центре крупного города, не уточняется. Однако в ГАИ решили использовать такие необычные кадры в собственных профилактических целях. Если уж даже дикие звери так беспрекословно соблюдают ПДД, людям и подавно следовало бы запомнить и научить детей самому главному правилу для пешеходов на дороге: