Ученые узнали, что будет с мозгом после отказа от алкоголя

Опубликовано: 12.01.2023 13:21 , Обновлено: 12.01.2023

Ученые уже не раз говорили о губительном влиянии алкоголя на нервную систему человека. Однако до недавнего времени не было доподлинно известно, что произойдет с мозгом после отказа от спиртных напитков. Новое открытие исследователей удивляет.

Как объяснила польский невролог Ольга Мильчарек, когда мы пьем алкоголь, «способность мозга запоминать или хранить информацию нарушается или даже отключается, и эти изменения часто сохраняются».

«Это неоспоримый факт, что в долгосрочной перспективе алкоголь препятствует поиску информации и препятствует усвоению новой», — подчеркнула она.

Кроме того, есть такое понятие как «расстройство, связанное с употреблением алкоголя» (AUD). Это состояние, связанное с частым или тяжелым употреблением алкоголя, несмотря на проблемы, которые создает такое поведение (эмоциональные, связанные со здоровьем, отношениями).

Так вот, ранее исследователи обнаружили доказательства того, что трезвость может обратить вспять некоторые дефициты, связанные с AUD. Однако точно не было известно, что происходит.

Теперь ученые внимательнее изучили эту проблему, и выводы удивительны. В хорошем смысле.

Некоторое время исследователи наблюдали за группой из 32 человек с тяжелым AUD (включая 24 мужчин), которые отказались от алкоголя (с помощью программы детоксикации и перорального лечения тиамином ), пишет Onet. У каждого участника проводилb периодическую оценку нейропсихологических расстройств, связанных с алкоголем (это позволяло определить состояние их когнитивных способностей). И что выяснили?

Через восемь дней у 60% были когнитивные нарушения. Но через 18 дней у 63% из них когнитивные функции вернулись к нормальному уровню.

Это самое быстрое улучшение у людей с AUD, которое было обнаружено до сих пор, сообщили эксперты.

Однако нужны более детальные и длительные эксперименты. Так как в описанном случае размер выборки был небольшим. Кроме того, другие вещества, которые могут влиять на когнитивные функции (например , никотин ), не принимались во внимание.