Что нужно делать в День Николая Чудотворца 19 декабря? Вот чего избегали в этот праздник, чтобы "не навлечь сильные морозы"

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 16.12.2024 11:32 , Обновлено: 16.12.2024

В конце второй декады декабря, 19 декабря, православные верующие отмечают так называемого Зимнего Николая. Это один из трех праздников в церковном календаре, посвящённых покровителю мореплавателей и путешественников Святому Николаю Чудотворцу. Рассказываем, кем был этот святой, почему он в ряду самых почитаемых и какие традиции и поверья лежат в основе его праздника.

19 декабря христиане почитают святого Николая Чудотворца, также известного в народе как Николай Угодник. Этот живший в III веке святой прославился как покровитель путешественников, купцов, а также защитник невинно осужденных и детей. В западной культуре и христианстве Николай Чудотворец стал прообразом знаменитого “рождественского деда” Санта Клауса (Santa Claus в переводе с англ. — святой Николай), который дарит детям подарки на Рождество.

Кем был Николай Угодник и почему его называют Чудотворцем?

«Сцены из жизни Святого Николая Барийского», Джентиле да Фабриано, ок.1425 г. Пинакотека Ватикана

Согласно житию, Николай Угодник появился на свет в 270 году в городке Патары, расположенном в Ликии, Малой Азии, который был греческой колонией. Его родители были обеспеченными людьми, но верили в Христа и активно помогали нуждающимся.

С ранних лет Николай полностью отдался религии и много проводил времени в храме. Взрослея при церкви, он сперва был чтецом, а затем стал священником.

Когда родители Николая умерли, он раздал своё наследство бедным и продолжил служение в церкви. В период, когда римские императоры стали более снисходительными к христианам, но преследования всё же продолжались, он занял епископский престол в Мире, ныне известном как Демре в Анталии (Турция).

Там, будучи архиепископом, он завоевал большую любовь народа. Святого Николая запомнили как доброго, справедливого и отзывчивого заступника и защитника христиан. Доброту и сострадание он проявлял ко всем людям, вне зависимости от их вероисповедания.

С деятельностью Николая связывают множество чудес, включая молитву, которая спасла город от голода, поддержку моряков в беде и освобождение невинно осуждённых.

[info_b]В православном календаре почитанию Николая Чудотворца отведён не один день. Так, 19 декабря, приурочен к смерти Николая Чудотворца. Его называют «Никола Зимний». Ещё один его день празднуют 22 мая. Он освящен перенесению мощей святителя из Мир Ликийских в Бари. В народе его называют «Никола Вешний» либо «Никола Летний».Также с давних времён почитают и день рождения Николая Чудотворца. Его отмечали, который по новому стилю выпадает на 11 августа. Этот праздник в народе зовут “Никола осенний”.[/info_b]

Легенда от трёх спасенных от позора девицах

Изображение этого эпизода из европейского средневекового жития святителя, XIII век

Одна из самых известных легенд о чудесах Николая Угодника связана с его помощью, оказанной трём девицам. Обедневший отец девушек хотел было отдать дочерей-красавиц в наложницы, поскольку у них не было приданого, чтобы найти себе достойных мужей. Святой Николай, узнав об этом, спас девиц, подбросив в их дом золото, достойное приданого для каждой из дочек.

Именно эта милосердно оказанная помощь, по легенде, породила традицию дарить подарки детям на Рождество.

Николай Угодник прожил долгую жизнь и скончался, будучи глубоким старцем, примерно в 345-351 годах.

Согласно церковному преданию, его мощи долго оставались нетленными и источали чудесное миро, которое исцелило множество людей.

В 1087 году мощи Николая Угодника были перенесены в итальянский город Бар (Бари), где находятся и по сей день.

Что делают на день Святителя Николая Чудотворца 19 декабря?

Николай Зимний издавна был одним из самых почитаемых святых. Предки “николили” в течение трех-четырех дней и готовились к празднику заранее.

Считалось, что в это время Николай Чудотворец спускается с небес, чтобы обойти землю, и каждый надеялся, что святой не обойдёт его стороной.

В преддверии праздника женщины пекли хлеб и пироги, а мужчины занимались приготовлением браги или пива. Часть угощений, приготовленных в честь Николая Чудотворца, обязательно отвозили в церковь. Всё, что оставалось дома, съедали до последней крошки и выпивали до дна.

День Николая Угодника считался временем примирения. «На Николу и друга зови, и врага зови, оба друзья будут» — гласила народная поговорка, и за праздничным столом находили место как для недругов, так и для незваных гостей.

Во время трапезы мирились со всеми, с кем произошли ссоры за последний год. Иногда празднования проходили настолько весело, что некоторые люди тратили свои сбережения и не только. «Дониколиться до сумы» и «Что наковал, то и прониколил» — гласили народные изречения.

Также считалось, что этот день очень благоприятен для сватовства. Полагалось, что молодые люди должны сделать своим девушкам предложение именно в этот день. Также Зимний Никола считался удачным и для женитьбы. В народе верили, что заключённый в такой день брак обязательно будет крепким и счастливым.

Что нельзя делать в день Николая Чудотворца?

На Николу Зимнего возбраняется:

Сплетничать, распускать дурные слухи, не имея на то ни права, ни основания.

Обижать детей, стариков и невинных людей.

Отказывать в милостыне нищим.

Совершать заведомо плохие поступки.

В народе верили, что Николай Чудотворец справедливо накажет всякого, кто занимается такими делами. Также в этот день старались не грустить т.к. существовало поверье, что это может навлечь сильные морозы.

Также предки полагали, что в этот день можно было предсказать погоду на ближайшие месяцы. Вот некоторые из них:

Снегопад: Если в день Николая идет снег, это предвещает хороший урожай в следующем году. Снег также символизирует чистоту и благословение.

Если в день Николая идет снег, это предвещает хороший урожай в следующем году. Снег также символизирует чистоту и благословение. Холодная погода : Если в этот день морозно, то зима будет долгой и холодной. Это также может указывать на то, что весна придет позже обычного.

: Если в этот день морозно, то зима будет долгой и холодной. Это также может указывать на то, что весна придет позже обычного. Тепло : Если в день Николая погода теплая, это может означать, что зима будет мягкой, а весна наступит рано.

: Если в день Николая погода теплая, это может означать, что зима будет мягкой, а весна наступит рано. Ветер : Сильный ветер в этот день предвещает бурную погоду в будущем, а также может указывать на то, что зима будет непредсказуемой.

: Сильный ветер в этот день предвещает бурную погоду в будущем, а также может указывать на то, что зима будет непредсказуемой. Ясное небо : Ясная погода в день Николая считается хорошим знаком, предвещающим удачу и благополучие в делах.

: Ясная погода в день Николая считается хорошим знаком, предвещающим удачу и благополучие в делах. Звезды на небе : Если звезды ярко светят в ночь с 18 на 19 декабря, это может означать, что год будет удачным и полным радости.

Ранее Telegraf.news писал о том, что многие в вопросе, когда нужно ставить ёлку привыкли ориентироваться на свое внутреннее ощущение праздника, но есть даты и приметы, которые по поверьям помогут притянуть удачу и благополучие в новом году. Рассказываем, на какое число ориентируются верующие, жители Европы и какие дни принесут благополучие, согласно фен-шую.

Когда белорусам ставить ёлку в 2024 году? Вот какие дни «заряжены на благополучие». А что говорят традиции?