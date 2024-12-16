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Что нужно делать в День Николая Чудотворца 19 декабря? Вот чего избегали в этот праздник, чтобы "не навлечь сильные морозы"

Что нужно делать в День Николая Чудотворца 19 декабря? Вот чего избегали в этот праздник, чтобы "не навлечь сильные морозы"
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В конце второй декады декабря, 19 декабря, православные верующие отмечают так называемого Зимнего Николая. Это один из трех праздников в церковном календаре, посвящённых покровителю мореплавателей и путешественников Святому Николаю Чудотворцу. Рассказываем, кем был этот святой, почему он в ряду самых почитаемых и какие традиции и поверья лежат в основе его праздника.

19 декабря христиане почитают святого Николая Чудотворца, также известного в народе как Николай Угодник. Этот живший в III веке святой прославился как покровитель путешественников, купцов, а также защитник невинно осужденных и детей. В западной культуре и христианстве Николай Чудотворец стал прообразом знаменитого “рождественского деда” Санта Клауса (Santa Claus в переводе с англ. — святой Николай), который дарит детям подарки на Рождество.

Кем был Николай Угодник и почему его называют Чудотворцем?

«Сцены из жизни Святого Николая Барийского», Джентиле да Фабриано, ок.1425 г. Пинакотека Ватикана
«Сцены из жизни Святого Николая Барийского», Джентиле да Фабриано, ок.1425 г. Пинакотека Ватикана

Согласно житию, Николай Угодник появился на свет в 270 году в городке Патары, расположенном в Ликии, Малой Азии, который был греческой колонией. Его родители были обеспеченными людьми, но верили в Христа и активно помогали нуждающимся.

С ранних лет Николай полностью отдался религии и много проводил времени в храме. Взрослея при церкви, он сперва был чтецом, а затем стал священником.

Когда родители Николая умерли, он раздал своё наследство бедным и продолжил служение в церкви. В период, когда римские императоры стали более снисходительными к христианам, но преследования всё же продолжались, он занял епископский престол в Мире, ныне известном как Демре в Анталии (Турция).

Там, будучи архиепископом, он завоевал большую любовь народа. Святого Николая запомнили как доброго, справедливого и отзывчивого заступника и защитника христиан. Доброту и сострадание он проявлял ко всем людям, вне зависимости от их вероисповедания.

С деятельностью Николая связывают множество чудес, включая молитву, которая спасла город от голода, поддержку моряков в беде и освобождение невинно осуждённых.

[info_b]В православном календаре почитанию Николая Чудотворца отведён не один день. Так, 19 декабря, приурочен к смерти Николая Чудотворца. Его называют «Никола Зимний». Ещё один его день празднуют 22 мая. Он освящен перенесению мощей святителя из Мир Ликийских в Бари. В народе его называют «Никола Вешний» либо «Никола Летний».Также с давних времён почитают и день рождения Николая Чудотворца. Его отмечали, который по новому стилю выпадает на 11 августа. Этот праздник в народе зовут “Никола осенний”.[/info_b]

Легенда от трёх спасенных от позора девицах

Изображение этого эпизода из европейского средневекового жития святителя, XIII век
Изображение этого эпизода из европейского средневекового жития святителя, XIII век

Одна из самых известных легенд о чудесах Николая Угодника связана с его помощью, оказанной трём девицам. Обедневший отец девушек хотел было отдать дочерей-красавиц в наложницы, поскольку у них не было приданого, чтобы найти себе достойных мужей. Святой Николай, узнав об этом, спас девиц, подбросив в их дом золото, достойное приданого для каждой из дочек.

Именно эта милосердно оказанная помощь, по легенде, породила традицию дарить подарки детям на Рождество.

Николай Угодник прожил долгую жизнь и скончался, будучи глубоким старцем, примерно в 345-351 годах.

Согласно церковному преданию, его мощи долго оставались нетленными и источали чудесное миро, которое исцелило множество людей.

В 1087 году мощи Николая Угодника были перенесены в итальянский город Бар (Бари), где находятся и по сей день.

Что делают на день Святителя Николая Чудотворца 19 декабря?

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Николай Зимний издавна был одним из самых почитаемых святых. Предки “николили” в течение трех-четырех дней и готовились к празднику заранее.

Считалось, что в это время Николай Чудотворец спускается с небес, чтобы обойти землю, и каждый надеялся, что святой не обойдёт его стороной.

В преддверии праздника женщины пекли хлеб и пироги, а мужчины занимались приготовлением браги или пива. Часть угощений, приготовленных в честь Николая Чудотворца, обязательно отвозили в церковь. Всё, что оставалось дома, съедали до последней крошки и выпивали до дна.

День Николая Угодника считался временем примирения. «На Николу и друга зови, и врага зови, оба друзья будут» — гласила народная поговорка, и за праздничным столом находили место как для недругов, так и для незваных гостей.

Во время трапезы мирились со всеми, с кем произошли ссоры за последний год. Иногда празднования проходили настолько весело, что некоторые люди тратили свои сбережения и не только. «Дониколиться до сумы» и «Что наковал, то и прониколил» — гласили народные изречения.

Также считалось, что этот день очень благоприятен для сватовства. Полагалось, что молодые люди должны сделать своим девушкам предложение именно в этот день. Также Зимний Никола считался удачным и для женитьбы. В народе верили, что заключённый в такой день брак обязательно будет крепким и счастливым.

Что нельзя делать в день Николая Чудотворца?

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На Николу Зимнего возбраняется:

  • Сплетничать, распускать дурные слухи, не имея на то ни права, ни основания.
  • Обижать детей, стариков и невинных людей.
  • Отказывать в милостыне нищим.
  • Совершать заведомо плохие поступки.

В народе верили, что Николай Чудотворец справедливо накажет всякого, кто занимается такими делами. Также в этот день старались не грустить т.к. существовало поверье, что это может навлечь сильные морозы.

Также предки полагали, что в этот день можно было предсказать погоду на ближайшие месяцы. Вот некоторые из них:

  • Снегопад: Если в день Николая идет снег, это предвещает хороший урожай в следующем году. Снег также символизирует чистоту и благословение.
  • Холодная погода : Если в этот день морозно, то зима будет долгой и холодной. Это также может указывать на то, что весна придет позже обычного.
  • Тепло : Если в день Николая погода теплая, это может означать, что зима будет мягкой, а весна наступит рано.
  • Ветер : Сильный ветер в этот день предвещает бурную погоду в будущем, а также может указывать на то, что зима будет непредсказуемой.
  • Ясное небо : Ясная погода в день Николая считается хорошим знаком, предвещающим удачу и благополучие в делах.
  • Звезды на небе : Если звезды ярко светят в ночь с 18 на 19 декабря, это может означать, что год будет удачным и полным радости.

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