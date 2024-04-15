"Что хочу то ворочу!" — Белоруска пожаловалась, что таблетки в разных аптеках стоят в 3 раза дороже. Что ответили подписчики?

🎥 Видео

Опубликовано: 15.04.2024 18:40 , Обновлено: 15.04.2024

Белоруска выложила в TikTok видео, в котором поделилась историей покупки одного и того же препарата в разных аптеках. Как оказалось, цена на таблетки отличалась в более чем 3 раза. Мнение пользователей разделились.

По словам автора видео, её муж всегда покупал таблетки белорусского производства в одной из государственных аптек за 27,63 рублей, а недавно зашёл в другую аптеку, где тот же препарат приобрёл за 8,56 рублей.

“Абсолютно одинаковые таблетки. В чём прикол? Почему такая колоссальная разница?”, — возмутилась автор видео и обратилась к аудитории в надежде услышать мнение врачей и фармацевтов.

За сутки видео набрало более 300 тысяч просмотров и свыше 1300 комментариев. Многие укорили автора видео за то, что она не пользуется сервисами, на которых можно отслеживать цену на препараты. Мол, тогда бы и проблем не было.

“Я всегда перед тем, как покупать, смотрю в tabletka.by — разбежки бывают большие”, — написала одна из пользовательниц ТикТока.

“Я всегда смотрю по приложению 103 цены и наличие. Кто мешает мониторить цены?”, — добавил ещё один комментатор.

Другие высказали свои версии разницы в ценообразовании на таблетки. Некоторые предположили, что дело в сроке годности на препарат, другие — в том что дешёвый был из старой партии.

“Что хочу то ворочу и никакого контроля!”, — коротко резюмировала одна из девушек под видео.

Но нашлись и более экспертные мнения.

“По моей информации, в Белфармации сейчас тендерная цена, а раньше была обычная, это на какое то время, а остатки где они остались будут продавать по 27, радуйтесь что купили дешевле …”, — написала одна из девушек посмотревших видео.

“Есть понятие - тендер. Согласно договору на льготное обеспечение граждан, завод изготовитель снижает стоимость (госзакупка). Пока действует договор тендерных поставок — будет такая цена”, — написал один из комментаторов.

“Была поставка партий тендерной закупки и обычной, вот в этом и дело”, — заключила ещё одна пользовательница.

Ранее Telegraf.news писал о том, что один из белорусов предложил сделать в каждой районной больнице платные выезды бригад скорой помощи. Это стало идеей для опубликованного ролика в TikTok. Поддержали ли мысль белорусы и в каких случаях действительно придётся заплатить за вызов?

В TikTok предложили сделать платные «скорые». Но оказалось, белорусы уже обязаны заплатить. Когда?