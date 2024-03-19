Что делать, если банкомат не принимает купюру? В TikТok поделись лайфхаком

🎥 Видео

Опубликовано: 19.03.2024 16:54 , Обновлено: 19.03.2024

Белорус поделился в соцсети видео-лайфхаком, который поможет "убедить" инфокиоск принять купюру.

Сотрудница Беларусбанка показала мужчине в видео, что нужно делать с купюрой, если инфокиоск отказывается ее принимать.

Судя по действиям работницы банка, купюроприёмники “недолюбливают” новые бумажные банкноты. Для того, чтобы инфокиоск принял кюпюру, её предварительно нужно смять и расправить.

Незамысловатый видеоролик менее чем за сутки собрал почти 200 тысяч просмотров.

“Спасибо вам добрые люди. Надоело бегать менять на старые”, — поблагодарил автора видео один из комментаторов.

“Это очень странно, у нас наоборот старые мятые не берет. Мы даже приспособились разглаживать купюру предварительно об угол инфокиоска”, — поделился наблюдением еще один пользователь.

Некоторые в комментариях под видео отметили, что давно знают этот способ, но он не всегда работает. В частности, одна из пользовательниц, посмотревших видео заметила, что новые купюры 2022 года банкоматы не хотят принимать в принципе.

“Мне сказали в банке, что новые 2022 г купюры банкомат не примет. Зато снять эти купюры 2022 г. можно, они есть в денежном ячейке”, — рассказала она в комментариях.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что в Приорбанке банкоматы перестали принимать стодолларовые купюры.

Банкоматы белорусского «Приорбанка» перестали принимать купюры в 100 долларов