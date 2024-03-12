"Честно, уже обнаглели..." - Бобруйчанка показала "чудеса", произошедшие с сыром в магазине

🎥 Видео

Опубликовано: 12.03.2024 11:56 , Обновлено: 25.04.2025

Жительница Бобруйска сняла видео о купленном в местном магазине кусочке сыра. Что возмутило героиню и пользователей?

На видео, пользовательница Tik-Tok показала “метаморфозы”, произошедшие с твердым сыром “Молодея Сливочный” в одном из бобруйских магазинов. Как оказалось, сыр имел двойной ценник за которым пряталась еще одна версия о его цене и свежести.

“Отрываю верхний ценник, а там другая цена и дата! За сутки сыр в цене прибавил 22 процента. Вот это бизнес!”, — написала героиня в видео.

Менее чем за сутки видео с историей одного бобруйского сыра собрало почти 30 тысяч просмотров. Комментаторы не поскупились на возмущения.

“Мало того что дороже, так ещё и просроченный. Срок реализации нарезанного сыра 12 часов”, — написал один из пользователей соцсети.

“Честно, уже обнаглели… с ценами меняют на ходу… Продайте старый товар по той цене, что пришел, а новый по новой. так нет все хотят нажиться”, — возмутилась ещё одна пользовательница.

Некоторые комментаторы выдвинули предположения о том, почему такое могло произойти.

“А я Вам скажу почему так: 10.03 менялась акция в санте, просто кому-то было лень, перефасовать и взвесить. Поэтому просто взвесили и наклеили сверху”, — написала Екатерина.

Многие предпочли отшутиться, мол “сыр дозрел и стал дороже”, “как рокфор”.

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