"Черт возьми, это так вкусно!" — Видеоролики с поеданием снега разделили TikTok на 2 лагеря. Что происходит?

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Опубликовано: 25.01.2024 10:06 , Обновлено: 25.01.2024

Пользователи TikTok начали массово есть снег, добавляя к "блюду" различные топинги (шоколад, карамель). К новому тренду присоединилась даже американская актриса, победитель премии Оскар Риз Уизерспун. Однако ролики вызвали неоднозначную реакцию. По этому поводу высказались даже ученые.

В социальной сети появилось множество роликов, где люди собирают во дворе снег в тарелку или кружку, приносят домой, добавляют какую-нибудь сладость и едят это все, демонстрируя удовольствие. Например, тег #snowtreats (“снежные лакомства”) собрал более 180 тыс. просмотров, а тег #eatsnow (“есть снег”) — вообще более 9,1 млн.

«О, черт возьми, это так вкусно”

В англоязычном пространстве идея стала настолько популярной, что ею заинтересовалась Риз Уизерспун, актриса, известная по фильмам «Блондинке в законе», «Переступить черту», «Жестокие игры», «Воды слонам», “Между небом и землёй” и др.

Она также опубликовала видео (которое уже набрало более 5,4 млн просмотров), где показала, как готовит блюдо с названием «Чокочинно со снежной солью». Рецепт такой: снег, холодный кофе, соленый карамельный соус и шоколадный сироп.

«О, черт возьми, это так вкусно», — воскликнула она, попробовав “лакомство”.

[link href=“https://www.tiktok.com/@reesewitherspoon?refer=embed” title=“@reesewitherspoon” target=“_blank” rel=“noopener”] @reesewitherspoon [/link]Snow days were made for Chococinnos ❄️☕️[link href=“https://www.tiktok.com/music/Let” title=”♬ Let’s go - Official Sound Studio” s-go-6488563407314324237?refer=embed” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Let’s go - Official Sound Studio [/link]

Этим роликом она вызвала горячие споры. Несмотря на то, что десерт выглядит неплохо, некоторых пользователей Интернета не убедила идея, представленная Риз Уизерспун.

“Снег не предназначен для еды. Из-за этого можно серьезно заболеть”, “Я бы никогда не стал это есть”, — писали в комментариях.

Другие придерживались другого мнения и не увидели в этом ничего плохого.

После обеспокоенных комментариев актриса опубликовала еще несколько видео чтобы развеять опасения. Например, она разогрела снег в микроволновой печи и показала, что получившаяся вода “чистая”.

[link href=“https://www.tiktok.com/@reesewitherspoon?refer=embed” title=“@reesewitherspoon” target=“_blank” rel=“noopener”] @reesewitherspoon [/link] Replying to @Mel [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7325922830653131566?refer=embed” title=”♬ original sound - Reese Witherspoon” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Reese Witherspoon [/link]

Что говорят ученые?

К слову, ученые уже давно размышляют над извечным вопросом: безопасно ли есть снег? Так, исследование, опубликованное в 2016 году, показало, что снег в городских районах может поглощать токсичные вещества, например, выхлопные газы автомобилей.

“Снежные хлопья - это частицы льда с различными типами поверхностей, включая несколько активных участков, которые могут поглощать различные газообразные или твердые загрязняющие вещества”, - сказала тогда автор исследования доктор Париса Ария в интервью HuffPost.

А вот в 2017 году румынские исследователи установили, что в очень свежем снеге содержится “очень мало бактерий”, поэтому его можно есть, пока ему не исполнилось 2 дня - и ограничить свое потребление.

“Я не рекомендую никому есть снег. Просто говорю, что вы не заболеете, если съедите немного”, - сказал тогда автор исследования Иштван Мате в интервью The Associated Press.

В свою очередь метеоролог из Национального управления океанических и атмосферных исследований США Мэри Скарцелло Фэрбенкс пояснила, что снег — это испарившаяся вода, поднимающаяся из земли, поэтому он не может быть полностью чистым.

«Он содержит капли, которые улавливают частицы пыли, бактерии и другие переносимые по воздуху вещества», — подчеркнула она.

Ранее Телеграф писал, что видео “залипательной техники” поделился на днях один из белорусских пользователей TikTok. Казалось бы рядовой процесс уборки снега на одной из улиц Минска настолько впечатлил зрителей, что они признали его “отдельным видом искусства” и обеспечили автору видео более 2,2 млн просмотров за три дня. “Оказывается уборка снега может быть милой”, — признались интернет-пользователи.

«Залипательная техника» — Видео уборки снега в Минске набрало 2,2 млн просмотров. Что удивило подписчиков?