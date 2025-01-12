🎥 Видео

Опубликовано: 12.01.2025 11:00 , Обновлено: 12.01.2025

Белорусский блогер ДимДимыч опубликовал в TikTok видео, в котором заявил о своём прибытии в Лиду на «Марафон единства». На кадрах блогер, одетый в яркое красное пальто и зелёный наряд, выходит из милицейской машины и с улыбкой смотрит на город. Который, впрочем, оказался не Лидой.

Как заметили внимательные пользователи, на самом деле ДимДимыч прибыл в Берёзовку — город, который находится в Лидском районе. Он известен, прежде всего, тем, что там находится стеклозавод «Неман».

[info_b]ДимДимыч — популярный белорусский блогер, с многомиллионной аудиторией. В TikTok на него подписано около 2,3 млн человек, аудитория его YouTube-канала превышает 7,3 млн человек — главным образом, школьников.[/info_b]

В комментариях пользователи TikTok обратили внимание на этот факт: «Чел не шарит, что он в Берёзовке».

Некоторые решили пошутить и поинтересовались у блогера, о ком он говорит, о какой «легенде» идёт речь.

Другие же задались логичным вопросом: что вообще делал блогер в машине милиции, не «натворил ли каких-либо дел»?

Ранее Telegraf.news писал, что ДимДимыч хотел вступить в партию «Белая Русь», но его туда не приняли. Как объяснили отказ?

«Белая Русь» отказалась принять в партию блогеров Дим Димыча и Ульку Пульку. Как объяснили?