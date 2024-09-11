"Ценники на бульбу перебивает" - Большую крысу заметили на полках белорусского магазина

🎥 Видео

Опубликовано: 11.09.2024 15:59 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, где показали большую крысу в одном из белорусских магазинов. Комментаторы стали узнавать, где этот магазин.

“Сплинтер, что здесь делаешь?” - спросили у крысы на видео. В ответ она убежала и спряталась за полками. А изначально сидела в корзине с картофелем. Размер крысы - с несколько картофелин.

“Я бы прямо там или сознание потеряла, или визжала так, что стекла бы повылетали”, - написала одна комментаторша.

“Товаровед? Ценники на бульбу перебивает… А потом на кассу побежала подменить”, - пошутил другой.

“Когда не хватает продавцов, берут на работу всех”, - продолжила юморить третья.

На вопросы, магазин ли это торговой сети “Евроопт”, автор видео в роликах отвечала, что да. Город не называла.

Ранее Telegraf.news сообщал, что минчанин в апреле показал в TikTok крысу в магазине “Светофор”. «Сантиметров 20 была, ужас», — возмутился в ролике мужчина. Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии прокомментировали ситуацию.

«Сантиметров 20» — Минчанин показал крысу в столичном супермаркете. Эпидемиологи ответили