«Цена — как крыло от Boeing?» — Глава Могилёвщины протестировал «уникальную лопату, которую невозможно сломать»

🎥 Видео

Опубликовано: 25.10.2024 18:53 , Обновлено: 25.10.2024

Председатель Могилёвского облисполкома Анатолий Исаченко с рабочим визитом посетил ЗАО «Легпромразвитие», во время которого протестировал "уникальную лопату, которую невозможно сломать". Губернатор собственноручно встал на изделие, попрыгал и... опубликовал видео на своём канале в TikTok.

Во время визита на предприятие в Бобруйске, которое занимается пошивом спецодежды и обуви, изготовлением пластмассовых изделий “повседневного спроса” и многим другим, Анатолию Исаченко продемонстрировали лопату, которую, по словам сотрудников, “невозможно сломать”. Губернатору предложили убедиться в этом лично, после чего тот встал на неё двумя ногами, попрыгал и дал это сделать другому человеку из своего окружения.

В комментариях под видео развернулись настоящие дебаты на предмет того, сломается ли изделие из поликарбоната на морозе. Некоторые с умным видом утверждали, что придёт в негодность “на раз-два”, а другие — что будет вечной, ведь материал имеет высокие параметры светопроницаемости, ударопрочности и термостойкости.

“Не, не сломается. У нас такая лет 5 уже — и ничего. Чуть тяжеловатая, но крепкая”, — заверил в комментариях один из пользователей социальной сети. Другой поддержал: “Нет, не лопнет и не сломается. У меня такая уже 4 года на работе, и как новая”.

“Эти лопаты только для лёгкого снега и небольших объёмов. А так, они очень быстро ломаются. Работаю дворником, поэтому знаю. И так, как вы их тестируете, — смешно”, — высказала альтернативную точку зрения подписчица TikTok.

Однако многих интересовал не столько вопрос ударопрочности, сколько цена. Некоторые писали, что такую лопату можно найти в любом строительном магазине, а стоит она в пределах 60-80 рублей. Однако на момент публикации сайт «Легпромразвития» не работал, поэтому проверить информацию, к сожалению, не удалось.

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