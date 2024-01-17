Быстрый тест на внимательность, с которым справятся не все. Где находится мяч?
Любите различные головоломки? В Сети появилась картинка, которая требует большой концентрации. Где-то на изображении спрятался мяч. Сможете ли вы найти его?
Подобные головоломки стимулируют работу мозга. Благодаря им люди могут развивать когнитивные функции и способность к логическому мышлению, что очень полезно для работы и повседневной деятельности.
Этот тест будет непростым даже для любителей подобных головоломок.
Где-то на картинке спрятан мячик. Однако, чтобы усложнить задачу, авторы решили не говорить, какой именно. Ни вид, ни цвет. Вам придется догадаться об этом самостоятельно. Готовы к испытанию?
Сложность заключается в том, что мяч сливается с обстановкой. А не зная, как он выглядит, искать на картинке его можно очень долго.
Правильный ответ вы найдете ниже.
Где мяч?
Не смогли найти спрятанный объект? Или, может, сомневаетесь, что это он? Подсказка — мячик похож на теннисный, зеленого цвета.
Ниже мы обвели его на картинке черным цветом.
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