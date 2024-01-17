Быстрый тест на внимательность, с которым справятся не все. Где находится мяч?

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Опубликовано: 17.01.2024 12:58 , Обновлено: 17.01.2024

Любите различные головоломки? В Сети появилась картинка, которая требует большой концентрации. Где-то на изображении спрятался мяч. Сможете ли вы найти его?

Подобные головоломки стимулируют работу мозга. Благодаря им люди могут развивать когнитивные функции и способность к логическому мышлению, что очень полезно для работы и повседневной деятельности.

Этот тест будет непростым даже для любителей подобных головоломок.

Где-то на картинке спрятан мячик. Однако, чтобы усложнить задачу, авторы решили не говорить, какой именно. Ни вид, ни цвет. Вам придется догадаться об этом самостоятельно. Готовы к испытанию?

Shutterstock/ Lyudmyla Kharlamova

Сложность заключается в том, что мяч сливается с обстановкой. А не зная, как он выглядит, искать на картинке его можно очень долго.

Правильный ответ вы найдете ниже.

Где мяч?

Не смогли найти спрятанный объект? Или, может, сомневаетесь, что это он? Подсказка — мячик похож на теннисный, зеленого цвета.

Ниже мы обвели его на картинке черным цветом.

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Головоломка показалась вам слишком простой? Ранее Телеграф публиковал оптическую иллюзию, которая действительно сбивает с толку. Задача заключается в том, чтобы найти на картинке цифру 8.

Лишь 1% людей сможет это сделать. Найдите цифру 8 за 2 секунды