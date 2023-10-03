«Будет амба!» – На солнце обнаружили "массивную нить". Когда белорусам ждать магнитные бури в октябре?

Опубликовано: 03.10.2023 10:39 , Обновлено: 03.10.2023

Ни для кого не секрет, что Солнце – это массивная магнитная звезда, которая дает нам свет и тепло, помогает выращивать урожай. Однако порою на Солнце могут происходить вспышки, в результате которых создается магнитная буря в атмосфере Земли. Именно в этот период метеозависимые люди чувствуют ухудшение самочувствия. По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, в октябре нас ждут несколько магнитных бурь разной мощности.

Роберт Стинберг, исполняющий обязанности начальника оперативного отдела NOAA, рассказал, что земля двигается к максимуму нашего 11-летнего солнечного цикла. И большая солнечная активность – это нормальное явление для этого периода.

А тем временем, по информации тг-канала Nadvorie, астрономы обнаружили “массивную темную нить”, которая тянется через весь солнечный диск от северо-восточного лимба до экватора, а затем на запад почти до западного лимба.

"Нить" на Солнце

«Если оно станет нестабильным и произойдет извержение, нас ждут очень «интересные» эффекты космической погоды», – пишет Nadvorie о возможных последствиях в октябре, дополнив свое сообщение словами “будет амба!”.

Однако эксперты NOAA утвержадют, что в ближайшие дни, 3, 4 и 5 октября, солнечная активность будет низкой. Небольшие возмущения продлятся до 15 октября. Но они будут несущественными, поэтому метеозависимым людям не о чем беспокоиться.

А вот с 25 по 27 октября ученые предсказали серьезную солнечную активность. Именно в этот период некоторая часть населения может испытывать недомогание, слабость, головную боль и другие симптомы.

По мнению специалистов, октябрь будет довольно спокойным относительно магнитных бурь.

[info_b]Многие могут задаться вопросом, а как же избавиться от метеозависимости? Здоровый сон, отсутствие лишнего веса и вредных привычек, правильное питание, движение, устойчивая психика, правильно подобранные лекарства от хронических заболеваний и дефицитов. Все это поможет справляться с переменой погоды намного лучше.[/info_b]

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