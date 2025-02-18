«Будь мужиком. Молчи». Почему эта тактика разрушает брак и как избежать развода — советы семейного психолога

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Опубликовано: 18.02.2025 10:24 , Обновлено: 14.03.2025

Какие семьи чаще распадаются: молодые или те, где пара прожила вместе десятилетия? Почему даже многолетние браки трещат по швам? И как современная молодежь воспринимает институт брака? На эти и другие вопросы рассказала читателям Telegraf.news белорусский семейный психолог Светлана Тур. Читайте в нашем материале, как сохранить отношения и не допустить ошибок, которые могут привести к разводу.

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Светлана Тур — детский и семейный психолог, специалист по работе с метафорическими ассоциативными картами (МАК), арт-терапевт, сказкотерапевт, спикер международных фестивалей и конференций по психологии, автор публикаций в научно-методических изданиях.

Закончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Стаж работы - свыше 23 лет. Ведет свой сайт svetlanatur.by.

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Почему молодежь не спешит в брак? Тренды поколения Z

По данным исследования The Times, только пятая часть зумеров в возрасте от 18 до 27 лет считают, что брак «не имеет значения». Эксперты объясняют этот тренд изменившимися ценностями. Сегодня молодёжь не рассматривает брак как пожизненное обязательство. Развод – это уже не клеймо, а просто часть их жизни.

[info_b] Зумеры, поколение Z — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012)[/info_b]

Любопытно, что 62 процента представителей поколения Z совсем не заинтересованы в случайных связях. И это серьёзный контраст с предшествующими поколениями, особенно с миллениалами, которые в своё время поддерживали культуру «свободной любви». Зумеры смотрят на отношения иначе. Для них важны эмоции, доверие и перспектива, а не просто физическая близость.

«Сжатая пружина, которая обязательно выстрелит»: Почему молчание губит отношения

Молчание в браке может привести к серьезным конфликтам. Фото Pexels

Семейный психолог Светлана Тур отметила, что одна из главных причин разводов, судя по ее практике, — неудовлетворенность потребностей партнеров.

«Мы все заключаем браки по любви, но потом приходит быт и рутина. И супружеские измены довольно часто происходят, когда не удовлетворяются потребности кого-то из супругов в браке», — объяснила специалист.

По ее словам, и мужчинам, и женщинам нужны забота и внимание, разговор по душам. А очень часто супруги при наличии проблем и неудовлетворённости вообще перестают разговаривать друг с другом и говорить о том, что их не устраивает.

К тому же, как отметила психолог, многие мужчины рассуждают примерно так: я должен молчать, терпеть, ведь я же мужик. И он молчит, думая, что тем самым спасает свой брак. А женщина вообще не понимает, что происходит. Но такое молчание превращает их в «сжатую пружину», которая рано или поздно «выстрелит». Например, неудовлетворённость выливается в скандал, уход из дома, измены, срывы на алкоголь.

Специалист подчеркнула: «Молчание - самая грубая ошибка. На самом деле нужно всё обсуждать со своим партнером: что тебе не нравится, что тебя не устраивает, какие ты видишь выходы из ситуации, какие я вижу выходы из ситуации. И приходить к консенсусу, решать, как мы (а не я) поступим дальше».

Нужно всё обсуждать со своим партнером: что тебе не нравится, что тебя не устраивает, какие ты видишь выходы из ситуации. Фото Pexels

Но многие покричали, поскандалили, а выхода не нашли. И подобная ситуация повторяется, мы наступаем много раз на одни и те же грабли. Поэтому скандалы совсем не способствуют решению проблем. Здесь важно сесть за стол переговоров, высказать свои потребности, объяснить партнёру, как и где они нарушаются, и предложить свои решения в создавшейся ситуации, отметила эксперт.

Также Светлана Тур обратила внимание: те супруги, кто в состоянии самостоятельно конструктивно разобраться в своих проблемах, за помощью к психологу чаще всего не обращаются. А когда два близких человека не могут между собой договориться, у каждого разное видение, своя точка зрения на предмет спора, тогда им нужен третейский судья. Самое сложное в семейной психологии – это сохранять объективность.

Ремонтировать или выкинуть? Почему молодые семьи легче расстаются

Как заметила Светлана Тур, молодые семьи намного реже обращаются за помощью к психологу: «Предполагаю, им свойственно сразу всё бросать, чтобы остаться одному, а потом начать искать другого партнёра. Они легко отпускают отношения, если чувствуют, что эти отношения тормозят их и выматывают.

Есть притча о часовщике, который чинил старые часы. Он сетовал на то, что никто теперь не хочет ремонтировать старые часы, а все хотят купить себе новые. То есть, когда у супругов в молодой семье что-то по каким-то причинам не совпадает, они сразу всё бросают и, не оглядываясь, ак им кажется, идут вперед. Переворачивают страницу. Но на самом деле следующий шаг они делают, не проработав причины распада прежней семьи. И переносят в новую семью всё те же проблемы… А вот для супругов, которые прожили 10-20 лет в браке, очень важно во всем разобраться…»

По мнению психолога, молодые пары легко отпускают отношения, если чувствуют, что эти отношения тормозят их и выматывают. Фото Pexels

«Мы стали чужими людьми» - это не просто пустые слова. Довольно часто семьи (и молодые, и со стажем) распадаются, когда супруги не совпадают по своим ценностям, целям, видению направления, в котором должна двигаться их семья”, - подчеркнула психолог.

И добавила: “Сейчас достаточно много семей живут на две страны, когда мужья работают вахтовым методом. А у жены здесь работа, должность, ребёнок. И у них нет совместного видения, что будет с их семьёй через три, пять, десять лет. Это как один большой теплоход, который спускает две шлюпки на воду, и каждая шлюпка начинает плыть в своём направлении».

Как не остаться на пепелище? Кризисы в браке и как их преодолеть

По словам психолога, кризисы в браке могут наступить через 10, 20 или даже 30 лет совместной жизни, “когда понимаешь, что дети подросли, время идет, а ты ещё как будто и не начинал жить, ещё не получил от жизни то, что хотел, о чём мечтал при вступлении в брак». Тогда нужно задать себе вопрос: “А что я сделал для того, чтобы это получить? Говорил ли про это своему партнёру?”

«Как правило, взаимная глухота тянется очень долго. Один из супругов мог и говорить про то, что его волнует, но партнёр его не слышал. А не слышал по одной простой причине – просто не придавал этому серьёзного значения. Вот только, когда кто-то из двоих говорит: «Всё, я так больше не хочу, мы разводимся», только тогда лампочка загорается в голове, и они понимают, что происходит что-то серьезное. И надо срочно что-то делать. Но к этому моменту в душе одного из супругов уже осталось одно пепелище. И, конечно, ждать, когда новые семена прорастут на нём, придется долго», — считает специалист.

Кризисы в браке могут наступить через 10, 20 или даже 30 лет совместной жизни. Фото Pexels

Когда всё же лучше расстаться?

Если супруги понимают, что так, как есть, я не хочу, а по-другому не получается, они обращаются к семейному психологу за помощью. Как правило, в терапии семьи находятся два-три месяца.

По мнению психолога, “этого достаточно, чтобы всё проработать, понять и осознать, хочешь ли ты дальше с этим человеком продолжать отношения, либо вас ничего больше не связывает и можно расходиться на своих лодках в разные стороны”.

А некоторым “достаточно и одной консультации”.

“Эти двое уже всё решили ещё до визита к психологу. Но, чаще всего, если семья доходит до специалиста, значит, оба супруга хотят сохранить отношения”, — пояснила Светлана Тур.

Для супругов достаточно два-три месяца в терапии с психологом, чтобы понять, хотят ли они продолжать отношения. Фото Pexels

“Я всегда говорю: давайте сделаем всё для того, чтобы вывести ваши отношения на новый виток, на новую глубину. Потому что, понятно, той любви, которая была в молодости, уже нет. Но эта любовь переходит с годами в нечто большее. Для меня очень важно, чтобы все члены семьи соприкасались сердцами. В терапии я очень много времени этому уделяю: учу чувствовать партнера, чувствовать друг друга…” — рассказала она.

И резюмировала: «Если вижу, что есть ресурсы, есть точки пересечения в конкретной семье, то я за сохранение брака. Но бывают случаи, когда реально нет ничего общего, два человека видят и понимают, что по ценностям и жизненным установкам они не совпадают, тогда я просто предлагаю им помощь по сопровождению ребенка при расторжении брака…»

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