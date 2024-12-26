Люди каких профессий чаще изменяют? Адвокат по разводам назвала 5 распространенных

Опубликовано: 26.12.2024 11:23 , Обновлено: 26.12.2024

Адвокат по бракоразводным процессам раскрыла пять профессий, в которых зафиксировали наибольшее количество изменщиков.

Кейт Симондс, работающая адвокатом в юридической компании Simonds Law Group, расположенной в Аризоне (США) опубликовала в Instagram ролик, в котором рассказала о «самых распространенных изменах в зависимости от профессии».

Эксперт предупредила: «Не воспринимайте это как юридический совет, но если ваш муж занимается одной из этих пяти профессий, то они - наши частые пассажиры».

“Кого я считаю своими частыми пассажирами? Если говорить о полетах, то на пятом месте - пилоты и стюардессы», — заявила Симондс.

Следующими, по мнению адвоката, склонными к изменам были мужчины-военные, за ними следовали бармены.

Она продолжила: «Номер два - офицеры полиции. И номер один - пожарные, это точно».

Видео набрало множество неоднозначных комментариев.

Многие подписчики согласились с ее мнением и обвинили в этом их рабочий график, а один человек написал: «Что общего у всех пятерых? Частые ночевки вне дома».

Другой добавил: «В основном это мужчины, которые проводят большую часть своей жизни на работе».

Третий прокомментировал: «То есть работа, требующая много времени вдали от дома».

«Все ночные сменщики», - подхватил кто-то еще.

Однако другие подписчики оказались не в восторге от видео и горячо защищали перечисленные профессии.

Один человек сказал: «Этот ролик просто токсичен. Все пожарные, которых я знаю, - настоящие семьянины».

Второй человек написал: «Характер, а не карьера. Посмотрите на характер человека».

Другой поделился: «22 года [в] армии. Ни разу не изменял».

‘Я немного посмеялась над этим. Мой муж - пожарный и военный. Мы женаты уже 22 года, и он никогда не изменял. Так что да, есть люди, которые серьезно относятся к своим клятвам», - добавила другая.

Еще один человек прокомментировал: «Где ваши данные? Мы бы хотели их увидеть».

Ранее Telegraf.news писал, что профессор психологии Вашингтонского университета Джон Готтман более 40 лет работал в сфере прогнозирования неизбежных разводов и поисков симптомов в пользу стабильности брака вопреки кризисам. Исследователь доказал, что в 96% пары, в отношениях которых есть перечисленные проявления, приходят к разводу.

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