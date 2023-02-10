Зачем в лифтах зеркала? Не только для того, чтобы смотреться в них

Опубликовано: 10.02.2023 15:02 , Обновлено: 10.02.2023

Вы когда-нибудь задумывались, почему в современных лифтах всегда есть зеркало? Наверное, большинство из нас ответит, что только ради того, чтобы смотреться в них. Как оказалось, причин, как минимум, три.

Первая причина связана с первыми лифтами, построенными после Второй мировой войны. Люди, пользующиеся лифтом в офисных зданиях Нью-Йорка, жаловались на скуку во время путешествия. Зеркала должны были это изменить. Благодаря им можно было наблюдать за другими людьми в лифте или поправлять макияж.

Сегодня эксперты перечисляют больше причин, по которым в лифтах есть зеркала. В первую очередь, это помощь для людей, страдающих клаустрофобией. Благодаря использованию зеркал помещение оптически кажется больше.

Кроме того, вандалы определенно совершают меньше преступлений, когда чувствуют, что за ними «наблюдают» — даже когда в зеркале отражается только их собственное лицо.