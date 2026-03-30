Брестская фабрика выпустила носки с "квинтэссенций женских качеств"

📷 Фото

Опубликовано: 30.03.2026 14:02 , Обновлено: 30.03.2026

Брестский чулочный комбинат объявил о выпуске носков, на которых изображена, по уверениям его представителей "квинтэссенция женских качеств".

Речь о логотипе года женщины, который в начале 2026 года показали белорусам. На комбинате предупредили, что серия носков лимитированная. Когда и каких магазинах появится - пока не уточнили.





































“Рисунок, который мы перенесли на носки — это квинтэссенция женских качеств, зашифрованная в цвете: красный — энергия и жизнь, зеленый — природа и опора, синие цветы — мечта и свобода”, - пояснили на чулочной фабрике.

Там заверили, что картинка на носках вдохновлена “традиционной вышивкой”, что сделало эти носки чем-то “большим, чем аксессуар”.

Ранее Белорусский союз женщин (БСЖ) определился с официальным логотипом Года белорусской женщины. Именно такую тематику закрепили белорусские власти за 2026 годом. В логотипе, который выбрали из сотни конкурсных работ, по словам главы БСЖ Ольги Шпилевской, удалось соединить все нужные символы.

В Беларуси выбрали логотип Года женщины – «В нём есть всё»