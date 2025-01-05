Брестчане за полтора года собрали 5 кг монет. Сколько рублей накопили?

🎥 Видео

Опубликовано: 05.01.2025 11:32 , Обновлено: 05.01.2025

Семья из Бреста за полтора года заполнила полтора литровую банку монетами номиналом 2, 1 рубль и 50 копеек. Видео с подсчетом "сокровища" появилось в телеграм-канале #1регион 4 января.

Как сказано в видео, вес монет без банки составил чуть более 5 кг. А общая сумма накоплений – 1413 рублей.

К слову, ранее подобной историей поделилась семейная пара из Гомеля. Но собрала гораздо больше.

Они купили копилку, в которую решили бросать только двухрублевые монеты. Она заполнилась за 7 месяцев. Когда ее вскрыли, то часть денег (250 рублей) разнесли по близлежащим магазинам, а оставшуюся часть денег занесли в банк.

Белорусы семь месяцев собирали монеты по 2 рубля. Сколько накопили?