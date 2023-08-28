Белорусы семь месяцев собирали монеты по 2 рубля. Сколько накопили?
Семейная пара из Гомеля купила копилку, в которую решили бросать только двухрублевые монеты. Видео об этом молодые люди разместили в TikTok. За несколько дней его посмотрели более пяти миллионов раз.
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Девушка пояснила, что сперва они заполняли копилку от случая к случаю, но потом это их увлекло и в течение семи месяцев семейная пара собирала двухрублевые монеты.
С января по август они копилка заполнилась. Когда ее вскрыли, то часть денег (250 рублей) разнесли по близлежащим магазинам, а оставшуюся часть денег занесли в банк.
Всего семья накопила 2428 рублей.