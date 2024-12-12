"Боровики пошли уже?" - Белорусы похвалились, какие грибы собирают в декабре

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Опубликовано: 12.12.2024 09:12 , Обновлено: 24.12.2024

Несмотря на то, что на календаре уже почти середина декабря, это не останавливает белорусских грибников от походов в лес. Уже десяток раз на тематических площадках в соцсетях объявляли о "закрытии грибного сезона", но люди продолжают ходить в лес с корзинками и, как бы странно это и ни показалось, возвращаются не с пустыми корзинками. Посмотрели на "декабрьский улов" белорусских грибников.

Безусловно, главным героем хвастопостов в соцсетях в начале календарной зимы остаётся фламмулина бархатистоножковая. Это тот самый “зимний опёнок”, которому не страшен лёгкий морозец. Причём, как утверждают специалисты, на вкус это также не влияет - гриб, по их словам, не теряет своих вкусовых качеств, даже если его “прихватит” морозом и даже оттаявшие грибы считаются настоящим деликатесом.

Так, один из грибников показал в TikTok целую “плантацию” фламмулин под Минском, на которую он набрёл в лесу 11 декабря.

“Б0боровики пошли уже или вот-вот?” - игриво поинтересовался один из комментаторов под видео с зимними опятами.

Однако, судя по постам в тематической группе «ВКонтакте» «Грибы: Грибные войска Беларуси», вопрос не такой уж риторический, поскольку фламмулина - далеко не единственный вид, который приносили из леса белорусские грибники в последние дни.

Так, как отметил один из участников группы Дмитрий Наумов, несмотря на то, что в лесу в начале декабря “снега стало ещё больше”, грибы это не останавливает.

“В привычных грибных местах находок немного, все грибы давно выбраны, а новые уже не растут. Зато необласканные вниманием уголки леса по-прежнему радуют. Весёлые и блестящие ото льда кучки опят, целые табуны чуть перезрелых и никем непуганых фиолетовых рядовок, шагнувшие в зиму польские грибы, подзелёнки, сыроежки. Почти все они уже слегка заснули, даже как-то неудобно было их тревожить”, - рассказал о своей вылазке в лес в районе Валерьяново - Боровляны (Минский район) 11 декабря мужчина и поделился фото “с места событий”.

















Судя по сообщениям и фотографиям, выложенным в группе другим участниками, помимо зимних опят в начале декабря в белорусских лесах ещё можно встретить подмерзшие зелёнки, подзеленки, гигрофор поздний, польские и даже маслята с вешенками.

































В TikTok также ещё встречаются видео из уже зимнего белорусского леса.

“Очередное закрытие грибного сезона, надеюсь на этот раз полностью и до весны”, - написала автор одного из роликов. Но давайте будем честны - верится в эти обещания с трудом - едва ли заядлых грибников остановят морозы.

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